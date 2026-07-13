Facebook a Instagram mohou přijít draho. EU vadí jejich návykový design, Meta riskuje obří pokutu

Že dokážete při procházení Facebooku či Instagramu ztratit pojem o čase a bezmyšlenkovitě posouvat obsah klidně desítky minut, nemusí být jen otázkou slabé vůle. Evropská komise totiž nedávno předběžně dospěla k závěru, že Meta navrhla své sociální sítě způsobem, který může u uživatelů podporovat návykové a nutkavé chování. Pokud se podezření potvrdí, technologickému gigantovi hrozí pokuta dosahující až 12,5 miliardy dolarů.
Evropské komisi vadí především několik prvků, které jsou dnes na sociálních sítích naprostým standardem. Řeč je zejména o nekonečném posouvání příspěvků, automatickém přehrávání videí a neustále přicházejících upozorněních. Právě kombinace těchto funkcí má podle evropských úředníků uživatele udržovat v aplikacích co nejdéle a podporovat jejich automatické používání bez vědomého rozhodnutí pokračovat.
Nekonečné rolování dostalo uživatele do autopilota
Největší kritiku si vysloužilo takzvané nekonečné rolování. Facebook ani Instagram totiž při procházení obsahu nenabídnou přirozený konec stránky, u kterého by se člověk zastavil a mohl se rozhodnout, zda chce pokračovat. Namísto toho aplikace neustále načítají nové příspěvky, fotografie a videa, díky čemuž se může uživatel snadno dostat do jakéhosi „autopilota“ a pokračovat v posouvání displeje mnohem déle, než původně zamýšlel.
Podle Evropské komise může tento způsob používání přispívat ke vzniku nezdravých návyků a v krajních případech také k nadměrnému či nutkavému používání sociálních sítí. Obavy se přitom netýkají jen dospělých uživatelů, ale především nezletilých a dalších zranitelnějších skupin. Meta měla navíc podle předběžných zjištění přehlížet informace o tom, kolik času tráví mladiství na jejích platformách ve večerních hodinách.
Současné nástroje podle EU nestačí
Meta se dlouhodobě brání tím, že Facebook i Instagram nabízejí nástroje pro správu času, rodičovskou kontrolu a další funkce, které mají lidem pomoci používání sociálních sítí omezit. Evropská komise však tvrdí, že tato opatření nejsou dostatečně účinná. Upozornění na překročení nastaveného času lze totiž příliš snadno zavřít a pokračovat v používání aplikace, zatímco rodičovské nástroje mají být pro řadu rodičů zbytečně složité na nastavení. Komise proto navrhuje poměrně zásadní změny. Meta by podle ní měla nekonečné rolování i automatické přehrávání médií ve výchozím nastavení vypnout a nabídnout uživatelům skutečně funkční systém pro kontrolu času stráveného v aplikacích. Jinými slovy by nemělo stačit zobrazit upozornění, které lze jediným klepnutím ignorovat.
Prozatím je důležité zdůraznit, že jde pouze o předběžné závěry vyšetřování a Meta dostane prostor se proti nim bránit. Pokud však Evropská komise své stanovisko potvrdí, mohla by firmě udělit pokutu až do výše 6 % jejího celosvětového ročního obratu. Vzhledem k tomu, že Meta za rok 2025 vykázala tržby ve výši téměř 201 miliard dolarů, může být ve hře více než 12,5 miliardy dolarů. Provoz Facebooku a Instagramu postavený na nekonečném přísunu obsahu by se tak společnosti mohl pořádně prodražit. Osobně jsem proto hodně zvědavý na to, jak celá situace dopadne a jak se do budoucna Facebook a Instagram změní.