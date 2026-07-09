EU schválila naše šmírování. WhatsApp a další budou moci číst šifrované zprávy

Evropský parlament dal zelenou kontroverznímu návrhu, který může v budoucnu výrazně změnit fungování komunikačních aplikací, jako jsou WhatsApp, Signal nebo další podobné služby. Europoslanci totiž schválili svou pozici k takzvanému Chat Control, tedy pravidlům, která mají umožnit odhalování materiálů souvisejících se sexuálním zneužíváním dětí. Návrh však dlouhodobě vyvolává ostré spory, protože podle kritiků může otevřít dveře k rozsáhlému zásahu do soukromí běžných uživatelů.
Ve své aktuální podobě návrh počítá s tím, že provozovatelé komunikačních služeb budou moci – a za určitých okolností i muset – analyzovat obsah zpráv, fotografií nebo videí kvůli odhalování nelegálního obsahu. Zastánci legislativy argumentují tím, že jde o důležitý nástroj v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí a šíření dětské pornografie. Odpůrci naopak varují, že podobné skenování může narušit princip šifrované komunikace a vytvořit precedent pro kontrolu soukromých konverzací milionů lidí.
CHAT CONTROL IS COMING
Even though most Members of the European Parliament have voted to REJECT Chat Control, we have not been able to reach the absolute majority that was needed (361 Members).
This is a sad day for Europeans. pic.twitter.com/fFJ1Khv0BS
— Fidias Panayiotou (@Fidias0) July 9, 2026
Právě šifrování je přitom jedním z největších kamenů úrazu. Aplikace jako Signal nebo WhatsApp využívají koncové šifrování, díky kterému si obsah zpráv mohou přečíst pouze odesílatel a příjemce. Aby bylo možné komunikaci kontrolovat ještě před jejím odesláním nebo po přijetí, musely by aplikace využívat takzvané klientské skenování přímo v zařízení uživatele. Kritici tvrdí, že tím vzniká zadní vrátka, která mohou v budoucnu oslabit bezpečnost celé komunikace.
Schválení v Evropském parlamentu navíc neznamená, že je vše definitivně hotové. Nyní tedy budou následovat jednání s členskými státy Evropské unie o konečné podobě legislativy. Právě během nich se může návrh ještě výrazně změnit. V minulosti už totiž kolem Chat Control proběhla řada sporů a několik verzí narazilo na odpor části europoslanců i odborníků na kybernetickou bezpečnost. Jisté ale je, že debata o hranici mezi ochranou dětí a ochranou soukromí bude v Evropě pokračovat i v následujících měsících. Pokud by totiž návrh prošel v přísnější podobě, mohl by se dotknout stovek milionů uživatelů komunikačních aplikací napříč celou Evropskou unií.