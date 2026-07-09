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EU schválila naše šmírování. WhatsApp a další budou moci číst šifrované zprávy

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Evropský parlament dal zelenou kontroverznímu návrhu, který může v budoucnu výrazně změnit fungování komunikačních aplikací, jako jsou WhatsApp, Signal nebo další podobné služby. Europoslanci totiž schválili svou pozici k takzvanému Chat Control, tedy pravidlům, která mají umožnit odhalování materiálů souvisejících se sexuálním zneužíváním dětí. Návrh však dlouhodobě vyvolává ostré spory, protože podle kritiků může otevřít dveře k rozsáhlému zásahu do soukromí běžných uživatelů.

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Ve své aktuální podobě návrh počítá s tím, že provozovatelé komunikačních služeb budou moci – a za určitých okolností i muset – analyzovat obsah zpráv, fotografií nebo videí kvůli odhalování nelegálního obsahu. Zastánci legislativy argumentují tím, že jde o důležitý nástroj v boji proti sexuálnímu zneužívání dětí a šíření dětské pornografie. Odpůrci naopak varují, že podobné skenování může narušit princip šifrované komunikace a vytvořit precedent pro kontrolu soukromých konverzací milionů lidí.

Právě šifrování je přitom jedním z největších kamenů úrazu. Aplikace jako Signal nebo WhatsApp využívají koncové šifrování, díky kterému si obsah zpráv mohou přečíst pouze odesílatel a příjemce. Aby bylo možné komunikaci kontrolovat ještě před jejím odesláním nebo po přijetí, musely by aplikace využívat takzvané klientské skenování přímo v zařízení uživatele. Kritici tvrdí, že tím vzniká zadní vrátka, která mohou v budoucnu oslabit bezpečnost celé komunikace.

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Schválení v Evropském parlamentu navíc neznamená, že je vše definitivně hotové. Nyní tedy budou následovat jednání s členskými státy Evropské unie o konečné podobě legislativy. Právě během nich se může návrh ještě výrazně změnit. V minulosti už totiž kolem Chat Control proběhla řada sporů a několik verzí narazilo na odpor části europoslanců i odborníků na kybernetickou bezpečnost. Jisté ale je, že debata o hranici mezi ochranou dětí a ochranou soukromí bude v Evropě pokračovat i v následujících měsících. Pokud by totiž návrh prošel v přísnější podobě, mohl by se dotknout stovek milionů uživatelů komunikačních aplikací napříč celou Evropskou unií.

Zdroj
Diskuze
WhatsApp

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