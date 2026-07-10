EU chce změnit Facebook i Instagram k nepoznání

Evropská unie znovu přitvrzuje vůči technologickým gigantům. Tentokrát si vzala na mušku společnost Meta a její sociální sítě Facebook a Instagram. Evropská komise totiž dospěla k předběžnému závěru, že některé funkce těchto platforem porušují pravidla aktu o digitálních službách (DSA), protože jsou podle ní navrženy tak, aby uživatele udržely online co nejdéle.
Konkrétně vadí zejména nekonečné rolování příspěvků (infinite scroll), automatické přehrávání videí nebo algoritmy doporučující stále další obsah. Podle Evropské komise mohou právě tyto prvky přispívat k návykovému používání sociálních sítí a negativně ovlivňovat psychické zdraví uživatelů, především dětí a dospívajících. Regulátor zároveň tvrdí, že současné nástroje pro omezení času stráveného na platformě či rodičovská kontrola nejsou dostatečně účinné. Pokud se předběžné závěry potvrdí, Meta bude muset způsob fungování Facebooku a Instagramu upravit. Evropská komise požaduje například vypnutí automatického přehrávání nebo nekonečného posouvání obsahu jako výchozího nastavení a chce také omezit algoritmy, jejichž hlavním cílem je maximalizovat zapojení uživatelů.
Meta s předběžnými závěry samozřejmě nesouhlasí a tvrdí, že už v posledních měsících zavedla řadu opatření na ochranu mladistvých. Připomíná například speciální Teen Accounts, rodičovské kontroly nebo nástroje pro správu času stráveného na sociálních sítích. Podle Evropské komise však tato opatření nestačí a jsou pro běžné uživatele příliš složitá.
Pokud by Meta pravidla skutečně porušovala a situaci nenapravila, hrozí jí pokuta až ve výši 6 % celosvětového ročního obratu. V případě společnosti této velikosti by šlo o miliardy dolarů. Je navíc zřejmé, že Evropská unie chce podobným způsobem pokračovat i vůči dalším velkým technologickým firmám, které podle ní využívají prvky podporující závislost na sociálních sítích.