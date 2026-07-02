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Kopírování na iPhonu bude konečně pohodlnější. iOS 27 přidává funkci, po které uživatelé volali roky

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Kopírování a vkládání textu na iPhonu patří mezi věci, které fungují spolehlivě už dlouhé roky. Apple se je ale rozhodl v iOS 27 ještě o něco vylepšit. Nová beta totiž přináší drobnou změnu, která sice na první pohled nepůsobí nijak převratně, při každodenním používání ale dokáže ušetřit spoustu zbytečných klepnutí.

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Dosud bylo nutné po zkopírování textu, odkazu nebo fotografie klepnout do místa, kam chcete obsah vložit, podržet prst na displeji a následně z nabídky vybrat možnost „Vložit“. V iOS 27 se nově nad systémovou klávesnicí objeví speciální tlačítko pro vložení obsahu ze schránky. Stačí na něj klepnout a zkopírovaný text, odkaz, obrázek nebo jiný obsah se okamžitě vloží na požadované místo.

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Malá změna, kterou oceníte každý den

Nové tlačítko se zobrazuje pouze tehdy, když máte ve schránce něco připraveného k vložení. Jakmile obsah vložíte nebo schránku nahradíte jiným, tlačítko opět zmizí. Díky tomu nepřekáží při běžném psaní a zároveň je vždy po ruce ve chvíli, kdy jej skutečně potřebujete.  Apple navíc nezapomněl ani na soukromí. Pokud aplikace přistoupí ke schránce bez vašeho vědomí, iOS stejně jako doposud zobrazí upozornění. Nová funkce tak nijak nemění bezpečnostní pravidla, pouze zjednodušuje samotné vkládání obsahu.

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Právě podobné drobnosti často rozhodují o tom, jak příjemně se telefon používá. Nejde o revoluční novinku, která by sama o sobě přiměla někoho aktualizovat na iOS 27, ale po několika dnech používání si na ni většina uživatelů pravděpodobně zvykne natolik, že návrat ke starému způsobu bude působit zbytečně zdlouhavě. Apple tak znovu potvrzuje, že vedle velkých AI funkcí nezapomíná ani na drobná vylepšení každodenního používání iPhonu. A upřímně, právě tato drobná vylepšení vám budou v září chutnat nejvíce. Já iOS 27 testuji od prvního dne jeho vydání a právě tyto a jim podobné drobnosti mě baví nejvíc.

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Zdroj
Diskuze
iOS 27

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