Google posouvá AI na Macu na novou úroveň. Gemini nově zvládne pracovat i s vašimi soubory

Konkurence pro Apple Intelligence opět sílí. Google totiž oznámil, že do své aplikace Gemini pro macOS přináší funkci Gemini Spark, která z chatbota dělá mnohem schopnějšího AI asistenta. Nově totiž nebude jen odpovídat na otázky, ale zvládne pracovat i se soubory uloženými přímo ve vašem Macu a automatizovat řadu běžných úkolů.
Gemini Spark se v aplikaci objevuje jako nová záložka v postranním panelu. Po udělení potřebných oprávnění získá přístup k vybraným složkám a dokáže nad jejich obsahem provádět různé akce. Google uvádí například automatické roztřídění PDF souborů ve složce Stažené, vytvoření tabulky v Google Sheets na základě faktur uložených v počítači nebo další opakující se úkoly, které by jinak uživatel dělal ručně. Přístup ke složkám má přitom uživatel plně pod kontrolou a může jej kdykoliv odebrat.
Brzy i ovládání Macu na dálku
Google zároveň odhalil i jednu velmi zajímavou novinku, která zatím míří do budoucna. Gemini Spark bude možné ovládat na dálku z telefonu. Představte si situaci, kdy jste mimo domov a potřebujete z Macu najít konkrétní dokument, vytáhnout z něj důležitou informaci a poslat ji e-mailem. Místo vzdáleného připojení jednoduše zadáte úkol Gemini Spark a AI jej na vašem Macu sama provede.
Nejde ale jen o práci se soubory. Google rozšiřuje také propojení s dalšími službami. Gemini Spark nově spolupracuje například s Google Keep, Google Tasks, Dropboxem, Canvou, OpenTable nebo Zillow a podporuje i Model Context Protocol (MCP), díky kterému bude možné připojit další aplikace třetích stran. Asistent navíc umí sledovat vybraná témata v reálném čase a automaticky vás upozornit například na vývoj ceny akcií nebo výsledky sportovních utkání.
Zatím má ale novinka jeden háček. Gemini Spark je v beta verzi dostupný pouze předplatitelům tarifu Google AI Ultra starším 18 let a pouze ve Spojených státech. Google nicméně naznačuje, že postupně bude funkci rozšiřovat i na další trhy. A pokud se osvědčí, Apple bude mít další důvod přidat do Apple Intelligence nové schopnosti co nejdříve.