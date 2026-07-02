Elon Musk chystá přímý útok na Apple. Unikl tajný projekt, který má totálně nahradit iPhone

Zdá se, že závod o budoucnost umělé inteligence se nebude odehrávat jen na poli chatbotů a softwaru. Podle informací deníku The Wall Street Journal pracuje SpaceX na vlastním AI zařízení, které má být tenčí než iPhone a nabídnout zcela nový způsob interakce s umělou inteligencí. Prototyp už měl Elon Musk ukázat investorům před nedávným vstupem společnosti na burzu.
Podle dostupných informací jde zatím o velmi raný projekt a není vůbec jisté, že se zařízení někdy dostane do prodeje. Přesto už nyní víme několik zajímavých detailů. Novinka má běžet na vlastním operačním systému, pohánět ji má čip Snapdragon od Qualcommu a o AI schopnosti se postará technologie SpaceXAI, tedy nástupce někdejší společnosti xAI, kterou Musk začlenil pod SpaceX. Musk se tedy chce pustit v mnoha ohledech do neprobádaných vod, což je sice odvážné, nicméně historie několikrát ukázala, že tudy úplně cesta nevede. O to víc jsem proto na budoucnost této vize zvědavý.
Musk chce vlastní alternativu k iPhonu
Nutno nicméně říci, že celý projekt dává vlastně docela smysl. Elon Musk se totiž v minulosti netajil tím, že mu vadí závislost jeho služeb na platformách Applu a Googlu. Chatbot Grok, sociální síť X i další služby dnes totiž fungují především prostřednictvím iOS a Androidu. Vlastní zařízení by mu umožnilo vybudovat vlastní ekosystém a získat nad ním mnohem větší kontrolu. Podle The Wall Street Journal navíc zařízení navazuje na Muskovu dlouhodobou vizi takzvané „everything app“, tedy jediné aplikace nebo platformy, která zvládne komunikaci, platby, navigaci, rezervace i další každodenní činnosti. Podobný koncept je velmi populární například v Číně, kde jej reprezentují služby jako WeChat.
Zajímavé je, že Musk ještě letos na jaře veřejně popíral, že by jeho společnosti pracovaly na vlastním telefonu. Technicky vzato se ale současné informace s jeho vyjádřením nevylučují. Z dostupných úniků totiž zatím není jasné, zda půjde skutečně o smartphone, nebo spíše o zcela novou kategorii AI zařízení, podobně jako připravují OpenAI a bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive.
V tuto chvíli je tak jisté jediné – AI hardware se začíná stávat dalším velkým bojištěm technologických gigantů. Vedle Applu, OpenAI nebo Googlu se do něj zjevně chystá naplno vstoupit i Elon Musk. A pokud se jeho plány podaří dotáhnout do konce, mohl by iPhone v budoucnu získat dalšího velmi neobvyklého konkurenta. Nicméně vzhledem k tomu, jak silnou pozici má Apple na trhu se smartphony, upřímně bych byl velmi překvapený, kdyby Muskovo zařízení nadělalo Applu v budoucnu pomyslné vrásky na čele.