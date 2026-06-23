Konečně to udělali! V iOS 27 se objevila geniální funkce, na kterou jsme čekali dlouhé roky

Apple sice v rámci iOS 27 představil celou řadu novinek, některé změny však odhalují až jednotlivé beta verze. A právě jedna taková se nyní objevila v druhé vývojářské betě iOS 27. Na první pohled jde o drobnost, ve skutečnosti ale může výrazně usnadnit život všem, kteří doma používají Apple TV. Mě osobně pak přijde tato funkce naprosto skvělá a těším se, že jí začnu aktivně využívat po vydání veřejných verzí systémů.
Nově totiž lze aktualizovat systém tvOS přímo přes aplikaci Domácnost na iPhonu, o čemž si můžeme v iOS 26 a starších OS nechat jen zdát. Doposud bylo nutné vzít do ruky ovladač, zapnout Apple TV, otevřít Nastavení a aktualizaci spustit přímo na zařízení, což sice není nic složitého, vše vyřešit rychle a jednoduše přes aplikaci je však rozhodně příjemnější, aktualizuje-li toho člověk větší množství.
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Apple TV se po instalaci druhé bety iOS 27 nově zobrazí v sekci aktualizací v nastavení aplikace Domácnost vedle HomePodů. Odtud lze novou verzi systému nainstalovat na dálku bez nutnosti televizi vůbec zapínat. Jedná se tedy o totéž řešení, které je v současnosti k dispozici u HomePodů. Na sociálních sítích i Redditu si novinku okamžitě pochvalovali zejména uživatelé s více Apple TV v domácnosti. Někteří přiznávají, že spravují šest, osm nebo dokonce ještě více těchto zařízení a možnost vzdálených aktualizací pro ně znamená výraznou úsporu času. První zkušenosti navíc naznačují, že aktualizace probíhá spolehlivě i v případě, kdy Apple TV zůstává v režimu spánku.
Ačkoliv tedy jde na papíře jen o drobnou úpravu, přesně podobné změny bývají často těmi, které uživatelé ocení nejvíce. Apple totiž neustále hledá způsoby, jak odstranit zbytečné kroky a správu svých zařízení co nejvíce zjednodušit. A možnost aktualizovat Apple TV přímo z iPhonu je přesně tím typem vylepšení, které sice nebude zářit v reklamách, ale v každodenním používání udělá radost mnoha uživatelům. Já nad podobným řešením v minulosti přemýšlel už mnohokrát a jsem proto opravdu rád, že se Apple tímto směrem konečně vydává.