Konec nudného zobrazování textu. WhatsApp vrací na iOS animace zpráv

WhatsApp neustále ladí uživatelské rozhraní své aplikace a v nejnovější testovací verzi pro iPhony se zaměřil na vizuální stránku konverzací. Jak si všiml portál WABetaInfo, do aplikace se po určité odmlce vrací animace pro nově příchozí a odeslané zprávy. Vývojáři tuto funkci v minulosti z iOS verze kompletně odstranili, kvůli čemuž se textové bubliny objevovaly na displeji bez jakéhokoliv efektu, což působilo poněkud stroze.
Novinka byla objevena v nejnovější beta verzi pro iOS s označením 26.24.10.70, která je dostupná prostřednictvím testovacího programu TestFlight. Přichází pouhý týden poté, co se stejná funkce objevila v beta verzi pro operační systém Android. Tentokrát však tvůrci zvolili zcela odlišný vizuální styl. Namísto toho, aby textová bublina do konverzace jen tak suše skočila, se nově plynule objeví s jemným efektem prolnutí a zároveň se během usazování do chatu lehce zvětší.
Plná kontrola nad vizuálními efekty
Najvětší změnou oproti minulosti je ale přidání dedikovaného ovládacího prvku, který potěší všechny odpůrce zbytečných grafických kudrlinek. WhatsApp totiž do nastavení implementoval možnost tyto animace zcela deaktivovat. Vypínač pro zprávy najdete v sekci Nastavení > Chaty > Animace, kde se nová volba zařadí po bok stávajících přepínačů pro animované emotikony, samolepky a GIFy.
Jako u většiny funkcí, které se objevují v rámci TestFlight programu, jsou animace zpráv v současné době dostupné pouze pro omezený okruh vybraných beta testerů. Oficiální termín, kdy se tato estetická novinka dostane k široké veřejnosti v rámci stabilní aktualizace v App Store, sice zatím neznáme, ale vzhledem k tomu, že testování již intenzivně probíhá na obou hlavních mobilních platformách současně, nebudeme na ostré spuštění pravděpodobně čekat dlouho. Používáte WhatsApp?