Cenový šok na spadnutí. Unikly tajné plány Applu, které majitele iPhonů bleskově zvednou ze židle

Zdražení iPhonů už není jen spekulací, ale stále reálnějším scénářem. Vedle toho se v zákulisí mluví o příchodu prvního OLED iPadu mini a Apple údajně připravuje také výrazně vylepšený iPhone Air. Co všechno se v posledních dnech objevilo v zákulisních informacích kolem Applu?
iPhone 18 Pro může výrazně zdražit. Důvodem nejsou cla, ale umělá inteligence
Pokud jste si v posledních letech zvykli na to, že ceny iPhonů zůstávají relativně stabilní, příští rok by mohl přinést nepříjemné překvapení. Podle nových odhadů analytiků by totiž základní iPhone 18 Pro mohl začínat až na částce 1 399 dolarů, tedy zhruba o 300 dolarů výše než současný model.
Na první pohled se to může zdát přehnané. Jenže důvody jsou tentokrát poměrně konkrétní. Celý technologický svět totiž bojuje s prudkým růstem cen paměťových čipů. Obrovské množství výrobců přesouvá kapacity směrem k datovým centrům a serverům určeným pro umělou inteligenci. Právě ty spotřebovávají obrovská množství operačních i úložných pamětí, což následně zdražuje komponenty pro běžnou elektroniku.
Podle analytických odhadů by cena některých paměťových součástek mohla být letos až čtyřnásobná oproti loňsku. A protože moderní iPhony využívají stále větší objemy paměti nejen pro běžný provoz, ale i pro funkce umělé inteligence, dopad na výrobní náklady je výrazný.
Apple sice tradičně část zdražení absorbuje na vlastní účet, ale ani jeho finanční možnosti nejsou neomezené. Sám Tim Cook už naznačil, že zdražování napříč produktovým portfoliem je prakticky nevyhnutelné. Pokud se prognózy naplní, letošní iPhone 18 Pro může být jedním z nejdražších základních modelů v historii značky.
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První OLED iPad mini je údajně na cestě
Fanoušci nejmenšího iPadu mají důvod k opatrnému optimismu. V zákulisí se totiž stále častěji objevují informace o tom, že Apple připravuje první iPad mini s OLED displejem. Právě obrazovka by měla být největší novinkou celé generace. OLED technologie nabízí hlubší černou, výrazně lepší kontrast i nižší spotřebu energie. U zařízení určeného především pro čtení, sledování videí nebo hraní her by šlo o velmi citelný posun.
Spekuluje se také o nasazení čipu A19 Pro, který dnes pohání nejvýkonnější iPhony. Přestože by pravděpodobně nešlo o nejvyšší variantu tohoto procesoru, výkonu by měl mít nový iPad mini na rozdávání. Velkou otázkou zůstává také obnovovací frekvence displeje. Zatímco současný model používá klasických 60 Hz, přechod na OLED by mohl otevřít cestu i technologii ProMotion se 120 Hz.
Zajímavě zní také zprávy o vyšší odolnosti vůči vodě a novém systému reproduktorů, který by mohl fungovat bez klasických otvorů v konstrukci. Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o jednu z největších modernizací iPadu mini za poslední roky.
Kdy přesně dorazí, zatím není jasné. Většina zdrojů však nyní směřuje k druhé polovině roku 2026.
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iPhone Air dostane konečně druhý fotoaparát
Když Apple letos představil iPhone Air, reakce byly rozporuplné. Zákazníci oceňovali extrémně tenké tělo a nízkou hmotnost, ale často kritizovali jediný fotoaparát na zadní straně. Zdá se však, že Apple tuto výtku vyslyšel. Podle nových informací už testuje novou generaci iPhonu Air, která by měla dorazit na jaře 2027 a nabídnout dvojici zadních fotoaparátů.
Vedle hlavního snímače by měl přibýt ultraširokoúhlý objektiv. Nejde sice o revoluci, ale právě tato změna by mohla výrazně zvýšit atraktivitu celé řady. Současný iPhone Air totiž v oblasti fotografování zaostává dokonce i za levnějším základním iPhonem.
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Apple se zároveň údajně snaží zapracovat na výdrži baterie. To je další oblast, kde současný Air sklízí smíšené reakce. Pomoci by mohl nový čip vyráběný pokročilým 2nm procesem, který slibuje vyšší výkon při nižší spotřebě energie.
Jestli se Air skutečně stane dlouhodobou součástí nabídky Applu, ukážou až následující roky. Zatím ale vše nasvědčuje tomu, že Apple tento experiment nevzdává a naopak se snaží odstranit nejčastější výtky uživatelů.