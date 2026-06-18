Trávíte se Siri hodiny? Nová funkce v iOS 27 vás vrátí do reality a připomene, že mluvíte s robotem

Letošní vývojářská konference WWDC přinesla dlouho očekávanou renesanci hlasové asistentky Siri. Apple světu ukázal, že jeho pojetí umělé inteligence se zásadně liší od dravé konkurence. Zatímco ostatní technologičtí giganti staví své obchodní modely na tom, aby vás v prostředí svých aplikací udrželi co nejdéle, cupertinská společnost vidí v generativní AI pouhý nástroj, který má pomáhat, nikoliv nahrazovat lidský kontakt. Tento striktní postoj se nyní v plné nahotě potvrzuje v první vývojářské betě systému iOS 27. Analytici a vývojáři totiž v hlubinách kódu objevili velmi netradiční bezpečnostní pojistku, která má uživatele chránit před nezdravým upnutím se na virtuální svět.
Nekompromisní návrat do reality
V systémových souborech se objevily skryté textové řetězce, které jasně odkazují na zcela novou funkci s pracovním názvem zpráva o přestávce. Pokud se v budoucnu se Siri AI zapovídáte na příliš dlouhou dobu, systém celou konverzaci přeruší. Na displeji iPhonu se objeví varování, které uživateli oznámí, že v této konverzaci tráví již několik hodin a měl by zvážit pauzu. Text navíc dodává, že Siri není skutečná osoba, ale bude zde opět připravena, jakmile se uživatel rozhodne pokračovat.
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Apple se tímto krokem snaží aktivně bojovat proti takzvaným parasociálním vazbám, kdy lidé začnou k umělé inteligenci chovat nezdravé emocionální pouto a vnímají ji spíše jako životního partnera než jako kus softwaru. Jde o obrovské téma, které v současnosti hýbe celým technologickým průmyslem. Podobné nezdravé vzorce chování už dříve zaznamenaly společnosti jako OpenAI nebo Anthropic, jejichž chatboti občas uživatele jemně ponoukají k odpočinku. Apple jde však dál a do systému integruje nativní stopku, která jasně definuje hranici mezi člověkem a strojem. Zatím sice není jasné, po jaké přesné době varování vyskočí, ale kód naznačuje, že časový limit bude flexibilní a bude se odvíjet od celkového kontextu debaty.
Evropská legislativa jako překážka
Pro nás v Evropě má však tato technologická novinka poměrně hořkou příchuť. Jak už je u přelomových funkcí z poslední doby zvykem, i nová Siri AI naráží na masivní regionální omezení. Kvůli přísným pravidlům Evropské unie o digitálních trzích a vleklým sporům o ochranu osobních údajů Apple celou platformu Apple Intelligence v unijních státech prozatím kompletně blokuje.
Zatímco majitelé iPhonů ve Spojených státech nebo v Asii tak budou moci se Siri věst dlouhé debaty a následně čelit doporučení k odpočinku, evropští uživatelé mají smůlu. Na našem území nová Siri na podzim vůbec neodstartuje a lidé budou muset dál spoléhat na stávající verzi, případně využívat samostatné aplikace třetích stran. Tato digitální wellness funkce se tak prozatím stane výsadou trhů mimo Evropskou unii, dokud jablečný gigant nenajde s evropskými regulátory společnou řeč. Ukazuje to však jasný směr, jakým chce Apple svou umělou inteligenci do budoucna profilovat. Chce z ní mít tichého, diskrétního a vysoce efektivního sluhu, který vám sice naplánuje celý den, ale večer vás raději pošle bavit se se skutečnými přáteli.