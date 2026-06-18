Matter 1.6 je oficiálně tady. Přináší změny, na které uživatelé Apple Home čekali roky

Když byl standard Matter v roce 2022 představen, jeho hlavním cílem bylo sjednotit roztříštěný svět chytré domácnosti. Uživatelé už neměli řešit, zda zařízení funguje s Apple Home, Google Home, Amazon Alexa nebo Samsung SmartThings. Realita však byla o něco složitější a řada funkcí, které si lidé představovali od samého začátku, dorazila až postupně. Nyní Connectivity Standards Alliance (CSA), jejímž členem je i Apple, představila novou specifikaci Matter 1.6. Ta se nesoustředí na nové typy zařízení, ale především na zjednodušení používání, rychlejší nastavování a lepší spolupráci mezi jednotlivými platformami.
Konec neustálého sdílení zařízení mezi platformami?
Největší novinkou je funkce nazvaná Joint Fabric, která může vyřešit jeden z největších problémů Matteru současnosti. Dnes totiž funguje každá platforma do značné míry samostatně. Pokud například přidáte chytrou žárovku do Apple Home, musíte ji následně sdílet také s Google Home nebo Alexou, pokud ji chcete ovládat i tam. Celý proces sice funguje, ale není příliš elegantní. Právě Joint Fabric tento princip mění. Zařízení totiž bude možné přidat pouze jednou a následně bude automaticky dostupné ve všech autorizovaných ekosystémech. Apple Home, Google Home, Alexa i SmartThings tak budou pracovat nad jednou společnou strukturou místo několika oddělených kopií.
Pokud se tuto funkci podaří výrobcům skutečně implementovat, půjde pravděpodobně o nejdůležitější změnu Matteru od jeho vzniku z hlediska zjednodušení chytrých domácích systémů. Na druhou stranu si ale troufnu coby uživatel Smart Home říci, že si vlastně příliš situací, kdy bych něco podobného využil, nedokážu představit. Protože faktem je, že ve výsledku člověk stejně primárně používá jednu „domovskou“ platformu, na které si chytrou domácnost postaví.
Nastavení pomocí přiložení telefonu
Další výraznou novinkou je plná podpora NFC párování. U mnoha zařízení tak už nebude nutné hledat QR kódy nebo ručně opisovat párovací údaje. Místo toho bude stačit telefon jednoduše přiložit k zařízení podobně, jako dnes funguje například Apple Pay nebo párování některých příslušenství. Výhoda je obrovská hlavně u zařízení, jejichž QR kódy bývají schované na špatně přístupných místech. Typickým příkladem jsou stropní svítidla, vestavěné vypínače nebo některé bezpečnostní prvky.
Matter 1.6 přináší také novinku nazvanou Thermostat Suggestions. Ta umožní jednotlivým platformám lépe spolupracovat s termostaty a předávat jim doporučení bez vzájemných konfliktů. V praxi by to mělo znamenat například lepší koordinaci mezi automatizacemi vytvořenými v Apple Home a energetickými programy dodavatelů energií. Uživatelé tak nebudou čelit situacím, kdy si různé systémy navzájem přepisují nastavené teploty.
Teď přichází ta nejtěžší část
Jako u každé nové verze Matteru však existuje jeden háček. Samotná specifikace je totiž pouze první krok. Aby se nové funkce dostaly k uživatelům, musí je následně implementovat Apple, Google, Amazon, Samsung a také výrobci jednotlivých zařízení. Právě pomalejší nasazování novinek bylo přitom v minulosti jednou z nejčastějších kritik Matteru. Funkce oznámené v nové verzi standardu se tak nemusí objevit ve všech produktech okamžitě.
Přesto lze Matter 1.6 označit za jednu z nejdůležitějších aktualizací za poslední roky. Nepřináší sice nové druhy zařízení ani revoluční funkce na první pohled, ale řeší problémy, které uživatelé chytrých domácností pociťovali prakticky od prvního dne existence Matteru. A právě to může být pro budoucnost standardu důležitější než jakákoliv další nová kategorie zařízení.