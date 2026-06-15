Nudnému psaní je konec. Apple v iOS 27 oživil geniální funkci, o které jste doteď neměli tušení

Mezi stovkami novinek, které Apple v iOS 27 a macOS 27 připravil, se ukrývá jedna změna, která sice nepatří mezi největší taháky letošního roku, ale řadě uživatelů může zpříjemnit každodenní používání zařízení. Apple totiž rozšiřuje své nástroje pro kreslení do dalších systémových aplikací a dělá je výrazně dostupnější než doposud. Zatímco dosud byly pokročilejší kreslicí nástroje spojené především s aplikacemi jako Poznámky nebo s funkcí Označení při úpravě obrázků a PDF dokumentů, nově se objevují i na dalších místech systému. A právě to může být mnohem užitečnější, než by se na první pohled mohlo zdát.
Zprávy dostávají plnohodnotné kreslení
Největší novinka míří do aplikace Zprávy na iPhonu. Apple zde přidává zcela novou položku „Kreslení“, kterou lze otevřít přímo z nabídky po stisknutí tlačítka plus vedle textového pole. Uživatel tak získá okamžitý přístup ke kompletní sadě nástrojů Markup bez nutnosti otevírat jinou aplikaci.
Zajímavé je, že určitá možnost kreslení ve Zprávách existovala už v minulosti. Byla však poměrně dobře schovaná a většina uživatelů o ní pravděpodobně ani nevěděla. Aktivovala se pouze po otočení iPhonu na šířku a nabízela jen velmi omezené možnosti. Apple nyní tuto funkci kompletně přepracoval a povýšil na plnohodnotný nástroj dostupný přímo v konverzaci. To znamená, že si můžete během několika sekund načrtnout jednoduchý nákres, vysvětlit někomu cestu, zvýraznit důležitou informaci nebo poslat ručně psaný vzkaz bez nutnosti vytvářet obrázek v jiné aplikaci.
Zajímavé změny se odehrávají také na Macu. macOS 27 Golden Gate totiž přidává nástroje Markup přímo do aplikací Poznámky a Freeform. Uživatelé tak získají možnost kreslit a anotovat obsah přímo uvnitř těchto aplikací bez zbytečných mezikroků. Právě Freeform je přitom aplikací, která byla od svého vzniku zaměřena na brainstorming, plánování projektů a vizuální práci s nápady. Možnost jednoduše kreslit přímo v prostředí aplikace proto působí jako logický krok, který zde mnozí očekávali už delší dobu. Stejně tak Poznámky se v posledních letech proměnily z jednoduchého zápisníku v poměrně robustní pracovní nástroj. Apple do nich postupně přidává další funkce a letošní rozšíření kreslení do tohoto směru dobře zapadá.
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Další střípek do skládačky kolem kreativních funkcí
Samotné rozšíření kreslicích nástrojů možná nepůsobí jako revoluce. V kontextu letošních systémů ale dobře zapadá do širší strategie Applu. Firma se stále více snaží propojit kreativní práci napříč iPhonem, iPadem a Macem a nabídnout uživatelům stejné možnosti bez ohledu na zařízení, které právě používají.
Právě proto jsou podobné novinky často důležitější, než se na první pohled zdá. Nejde o funkce, které by Apple věnoval deset minut keynote. Jde ale o vylepšení, která mohou uživatelé začít využívat prakticky okamžitě a která postupně dělají celý ekosystém o něco příjemnější a intuitivnější. A přesně takových změn se letos v iOS 27 objevuje překvapivě hodně.