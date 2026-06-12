Znáte to taky? Apple konečně opravil skrytý podraz, kterým nás iPhone léta mučil

Apple do iOS 27 přidal desítky nových funkcí, o kterých během WWDC prakticky nemluvil. Jednou z nich je i novinka s názvem Connectivity Assist, která na první pohled působí nenápadně, ale v každodenním používání může být překvapivě užitečná. Jejím cílem je pomoci uživatelům v situacích, kdy je Wi-Fi připojení pomalé, nestabilní nebo prakticky nepoužitelné. Místo toho, aby iPhone za každou cenu zůstával připojený k nekvalitní síti, dokáže nově mnohem chytřeji pracovat s mobilními daty a automaticky zajistit stabilnější připojení.
Konec trápení s „mrtvou“ Wi-Fi?
Asi každý zná situaci, kdy iPhone ukazuje plný signál Wi-Fi, ale stránky se nenačítají, videa se sekají a aplikace odmítají komunikovat se světem. Typicky se to stává v hotelech, na letištích, ve vlacích nebo na veřejných sítích s velkým množstvím připojených zařízení. Právě v těchto situacích má Connectivity Assist zasáhnout. Funkce průběžně vyhodnocuje kvalitu připojení a v případě potřeby dokáže inteligentně využít mobilní data, aniž by uživatel musel ručně vypínat Wi-Fi a přepínat mezi jednotlivými sítěmi. Apple zatím funkci detailně nepředstavil, ale podle informací objevených v iOS 27 jde o další krok směrem k tomu, aby iPhone sám rozhodoval, jaké připojení je v danou chvíli nejlepší. Podobnou filozofii firma používá například u automatického přepínání mezi mobilními sítěmi nebo při využívání satelitních funkcí.
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Má to jeden důležitý háček
Connectivity Assist nebude dostupný úplně pro každého. Apple jej navázal na operátory, kteří budou muset funkci podporovat. Jinými slovy, dostupnost se může lišit podle země i konkrétního mobilního operátora. Zatím také není jasné, zda se novinka objeví na všech iPhonech podporujících iOS 27, nebo zda bude část funkcí vyžadovat novější hardware. Apple se k tomu zatím oficiálně nevyjádřil.
Přesto jde o jeden z těch typických příkladů funkcí, které během keynote nezískají téměř žádnou pozornost, ale v reálném životě mohou ušetřit spoustu nervů. Pokud totiž funguje tak, jak Apple zamýšlí, může konečně vyřešit jeden z nejotravnějších problémů moderních smartphonů – připojení k Wi-Fi, která sice vypadá funkčně, ale ve skutečnosti je prakticky nepoužitelná.