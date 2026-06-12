Zklamání pro Apple? Oficiální čísla odhalila pravdu o tom, jak lidé kašlou na aktualizace iPhonů

Apple sdílel čísla operačních systémů iOS 26 a iPadOS 26. Statistiky odhalují, kolik iPhonů a iPadů běželo na zmíněných verzích softwaru v neděli 7. června, tedy přesně den před zahájením vývojářské konference WWDC 2026 a vydáním první vývojářské bety systému iOS 27.
Aktuální statistiky pro iOS 26 a iPadOS 26
Z oficiálních údajů vyplývá, že iOS 26 mělo nainstalováno 86 % všech iPhonů, které byly představeny v posledních čtyřech letech. Pokud se podíváme na statistiku úplně všech aktivních iPhonů bez ohledu na model a rok vydání, systém iOS 26 běžel na 79 % z nich.
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V případě jablečných tabletů jsou čísla o něco nižší. iPadOS 26 poháněl 79 % všech iPadů představených v posledních čtyřech letech. V celkovém součtu všech generací iPadů pak tato verze softwaru běžela na 68 % zařízení.
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Porovnání s předchozí generací
Zveřejněná data lze porovnat s čísly starších systémů iOS 18 a iPadOS 18, která Apple odhalil loni, konkrétně ve čtvrtek 5. 6. 2025. Tehdejší generace zaznamenala o něco vyšší čísla. V červnu 2025 běželo na systému iOS 18 celkem 88 % iPhonů představených v posledních čtyřech letech a 82 % všech iPhonů celkově. U tehdejších iPadů z posledních čtyř let dosáhl iPadOS 18 na 81 % a u všech iPadů dohromady to bylo 71 %.
Jelikož v současné době již naplno běží beta testování nadcházejícího systému iOS 27, jedná se o vůbec poslední aktualizaci, kterou Apple k iOS 26 vydal. DLe mého čísla nejsou vůbec špatná. Měli jste v době keynote nainstalovaný iOS 26?