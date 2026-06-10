iOS 27 přináší funkci, která otřese vztahy. Polohu před partnerem nově skryjete bez varování

Mezi novinkami, které Apple představil v iOS 27, se objevila jedna funkce, která pravděpodobně vyvolá více diskuzí než leckterá AI novinka. Firma totiž upravila aplikaci Najít a nově umožní dočasně skrýt svou polohu před vybranými lidmi. A co je možná ještě zajímavější, druhá strana o tom nedostane žádné upozornění. Sdílení polohy se v posledních letech stalo běžnou součástí života milionů uživatelů iPhonů. Rodiny díky němu vědí, že jejich blízcí dorazili bezpečně domů, přátelé se snáze hledají na koncertech nebo festivalech a řada párů využívá sdílení polohy prakticky nepřetržitě. Právě proto může nová funkce vyvolat poměrně rozporuplné reakce.
V iOS 27 se totiž v aplikaci Najít objevuje nové tlačítko, které umožňuje sdílení polohy dočasně pozastavit. Po jeho aktivaci se vaše aktuální poloha skryje na dobu až 12 hodin. Po uplynutí této doby se vše automaticky vrátí do původního stavu a sdílení začne znovu fungovat bez nutnosti jakéhokoliv dalšího zásahu.
Zajímavé je především to, jak Apple celou funkci vyřešil. Podle prvních testů se lidem, kteří vaši polohu sledují, nezobrazí žádné upozornění o tom, že jste sdílení vypnuli. Místo toho se jednoduše objeví informace o nedostupné poloze, podobně jako když je telefon vypnutý nebo nemá připojení k síti. Na jednu stranu jde o výrazné posílení soukromí. Každý uživatel si může rozhodnout, kdy chce být dostupný a kdy si přeje mít více soukromí bez nutnosti úplně vypínat služby určování polohy. Na druhou stranu už nyní internet zaplavují debaty o tom, jakým způsobem bude novinka využívána v praxi. Někteří uživatelé ji označují za jednu z nejlepších funkcí posledních let, jiní upozorňují, že může přinést zbytečné komplikace do vztahů nebo rodinného sdílení polohy.
Celá změna přitom dobře zapadá do širší strategie Applu. Firma v posledních letech stále více zdůrazňuje ochranu soukromí a dává uživatelům větší kontrolu nad tím, jaké informace sdílí. Letos například rozšířila možnosti omezení přesnosti polohy a pokračuje v přidávání dalších nástrojů zaměřených na ochranu osobních dat. Je také zajímavé, že novinka přichází ve stejnou dobu, kdy Apple přepracoval aplikaci Najít na Apple Watch. Ta nově spojuje hledání lidí, zařízení i předmětů do jednoho přehledného rozhraní a přináší širší možnosti práce se sdílením polohy. Je tedy zřejmé, že právě služba Najít patří letos mezi oblasti, kterým Apple věnoval mimořádnou pozornost.
Ať už se na novou funkci díváte jakkoliv, jedno je jisté. Jakmile se iOS 27 dostane na miliony iPhonů po celém světě, právě možnost nenápadně skrýt svou polohu bude patřit mezi novinky, o kterých se bude mluvit možná více než o některých velkých funkcích představených během samotné keynote.