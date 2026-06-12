Na 100 % potvrzeno ze zákulisí. Apple po 15 letech vzdorování odpálí bombu, která zničí iPad

Patří mezi nejdéle diskutované produkty v historii Applu. Zatímco prakticky všichni velcí výrobci notebooků už dávno nabízejí dotykové displeje, Apple jejich příchod do MacBooků roky odmítal. Steve Jobs i další představitelé firmy opakovaně tvrdili, že dotykové ovládání na notebooku nedává smysl a že pro tento způsob práce slouží iPad. Zdá se však, že se situace konečně mění. Podle nového úniku ze zdrojů blízkých dodavatelskému řetězci je první dotykový MacBook „na 100 % potvrzen“. Tvrdí to známý leaker Instant Digital, který má za sebou řadu přesných informací o připravovaných produktech Applu.
Nejde přitom o izolovanou spekulaci. V posledních měsících se podobné informace objevují stále častěji a naznačují, že Apple připravuje výrazně přepracovanou generaci profesionálních notebooků.
macOS 27 napovídá víc než kdy dřív
Zajímavé je, že stopy vedoucí k dotykovému MacBooku se objevily také přímo v macOS 27 Golden Gate. Vývojáři v systému našli několik novinek, které dávají smysl především u zařízení s dotykovým ovládáním. Patří mezi ně například nové možnosti práce s rozhraním přes Sidecar, úpravy některých gest nebo prvky optimalizované pro ovládání prsty.
Podle dostupných informací by navíc nemělo jít jen o přidání dotykové vrstvy do současných MacBooků. Apple údajně chystá větší redesign, který má zahrnovat OLED displej, tenčí konstrukci, nové čipy M6 Pro a M6 Max a možná také zcela nové označení zařízení. Čím dál častěji se totiž mluví o názvu MacBook Ultra.
Právě OLED displej by měl být jedním z hlavních důvodů, proč Apple s dotykovým ovládáním přichází až nyní. Nová technologie panelů totiž umožňuje tenčí konstrukci, nižší spotřebu energie a lepší integraci dotykové vrstvy.
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Nečekejte iPad s macOS
Pokud ale doufáte v MacBook, který se promění v obří iPad, možná budete zklamáni. Podle dosavadních informací Apple neplánuje měnit filozofii macOS. Dotykové ovládání má fungovat jako doplněk k trackpadu a myši, nikoliv jako hlavní způsob práce. Jinými slovy, macOS má zůstat systémem určeným primárně pro klasické ovládání, přičemž dotyk bude představovat další možnost navíc.
To ostatně odpovídá i reakcím uživatelů. Zatímco část komunity si dotykový MacBook přeje už roky, jiní tvrdí, že by jej téměř nevyužívali a dávají přednost současnému řešení s iPadem. Diskuze kolem této novinky tak bude zřejmě pokračovat ještě dlouho.
Ať už se však na dotykové ovládání díváte jakkoliv, jedno je jasné. Pokud se aktuální informace potvrdí, půjde o jeden z největších obratů v historii Applu. Firma totiž více než dekádu tvrdila, že dotykové notebooky nejsou správná cesta. Za několik měsíců možná představí přesný opak, na což se však osobně velmi těším. Když jsem totiž v minulosti používal notebook s dotykovou obrazovkou, na některé úkony byla právě možnost ovládat počítač dotykem prostě fajn. Přidání další ovládací možnosti tak Macům jistě prospěje – tím spíš, když této novince Apple přizpůsobí i software.
No ja by som v tom pre seba prínos nevidel. Tablet nepoužívam ako macbook a naopak. Macbook = práca – tablet zábava a súkromie. A neznášam obrazovku od odtlačkov prstov zašpinenú. Mne to nedáva význam. Aj miešanie dotyk vs. klávesnica s trackpadom/myšou. Buď jedno alebo druhé. Ale samozrejme ďalší produkt mi nevadí :)