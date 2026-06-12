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Apple se chytil do vlastní pasti a lidé mu to teď krutě spočítali

Mac
J. Jiří Filip
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Apple se letos snaží v macOS Golden Gate opravit řadu věcí, které uživatelům vadily na předchozí verzi systému Tahoe. Jednou z nejkritizovanějších změn byly přepracované ikony v horní liště, které podle mnoha uživatelů nejen hůře vypadaly, ale především zhoršovaly orientaci v systému. A právě kolem nich se nyní rozvířila zajímavá debata. Ukázalo se totiž, že Apple znovu připomíná vývojářům doporučení, které vydal už v roce 1992. V něm radí, aby ikony nebyly zbytečně podobné jedna druhé a aby uživatelé dokázali jednotlivé prvky rozhraní snadno rozlišit na první pohled. Problém je v tom, že přesně toto pravidlo podle mnohých porušil právě Apple v macOS Tahoe.

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Na celou situaci upozornil softwarový inženýr, který si všiml, že Apple v dokumentaci pro vývojáře opět zdůrazňuje význam jasně rozpoznatelných ikon. Firma doporučuje vytvářet symboly tak, aby byly snadno identifikovatelné i při rychlém pohledu a aby jednotlivé prvky nepůsobily příliš podobně.

Jenže právě nový design macOS Tahoe byl po svém vydání často kritizován za to, že mnoho ikon v horní liště začalo vypadat téměř stejně. Uživatelé si stěžovali, že kvůli sjednocenému vzhledu musí jednotlivé ikony hledat déle než dříve a některé funkce se staly méně přehledné. Kritika byla natolik výrazná, že se objevovala nejen na sociálních sítích, ale také mezi vývojáři a odborníky na uživatelské rozhraní.

Není proto divu, že mnozí nyní upozorňují na určitou ironii celé situace. Apple totiž vývojářům připomíná zásady použitelnosti, které podle části komunity nedokázal dodržet ani u vlastního systému.

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Golden Gate se snaží věci napravit

Dobrou zprávou je, že Apple si zpětnou vazbu zjevně uvědomuje. macOS Golden Gate přináší další úpravy designového jazyka Liquid Glass a zaměřuje se mimo jiné právě na lepší čitelnost a přehlednost rozhraní. Nově například nabízí větší možnosti přizpůsobení průhlednosti systému a vrací některé vizuální prvky, které uživatelé v Tahoe postrádali.

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Celá situace zároveň ukazuje, že ani Apple není neomylný. Firma, která desítky let udává směr v oblasti uživatelského rozhraní, se občas dostane do situace, kdy musí přiznat, že ne každá designová změna byla krokem správným směrem. A právě reakce na Tahoe naznačuje, že Golden Gate by mohl být mnohem více zaměřený na praktičnost než na efektní vizuální experimenty.

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