Měsíce se tvrdilo, že Apple AI nezvládl. WWDC ukázala úplně jinou realitu

Jedním z největších překvapení WWDC 2026 nebyla nová Siri ani Apple Intelligence. Pozornost odborníků vzbudilo něco jiného, skutečnost, že Apple při vývoji svých nových AI modelů spolupracoval s Googlem. Právě tato informace okamžitě rozpoutala spekulace. Na sociálních sítích i v technologických médiích se začaly objevovat názory, že Apple nedokázal vyvinout vlastní konkurenci pro ChatGPT nebo Gemini a nakonec sáhl po technologii svého dlouholetého rivala. Apple se nyní rozhodl uvést věci na pravou míru. Podle společnosti nejsou nové Apple Foundation Models kopií Gemini ani na nich přímo neběží. Firma tvrdí, že výsledný systém je kompletně postavený na technologiích Applu.
Gemini pomohl, ale Siri není Gemini
Během diskuzí po hlavní keynote vystoupili šéf softwarového vývoje Craig Federighi, Mike Rockwell, Sebastien Marineau-Mes a Amar Subramanya, kteří odhalili více detailů o nové generaci umělé inteligence Applu. Podle jejich vyjádření Google poskytl Apple přístup k technologiím Gemini, které byly využity během procesu trénování a optimalizace modelů. Nešlo však o převzetí samotných modelů ani jejich přímé nasazení do produktů Applu. Apple využil takzvanou destilaci modelů, tedy proces, při kterém se znalosti jednoho systému využijí k vylepšení jiného modelu. Výsledkem jsou ale vlastní modely, vlastní architektura a vlastní software. Jinými slovy: když dnes používáte Apple Intelligence nebo novou Siri AI, nekomunikujete s Gemini, Google Search ani žádnou jinou službou Googlu. Podle Applu jde o čistě vlastní technologii.
Apple představil čtyři nové AI modely
Součástí nové generace Apple Intelligence je hned několik modelů určených pro různé typy úloh. Na samotných zařízeních běží:
- AFM Core
- AFM Core Advanced
Pokročilejší varianta je multimodální a dokáže pracovat současně s textem, obrázky i dalšími typy vstupů. Pro náročnější operace Apple využívá cloudovou infrastrukturu:
- AFM Cloud
- AFM Cloud Image
Právě zde probíhají složitější požadavky, které by byly příliš náročné pro samotný iPhone, iPad nebo Mac. Apple zároveň oznámil ještě výkonnější model AFM Cloud Pro, který bude sloužit pro budoucí agentní AI funkce a nejnáročnější úkoly.
Ano, Apple využije infrastrukturu Googlu a Nvidie
Zajímavostí je, že část cloudové infrastruktury bude využívat servery Googlu a grafické akcelerátory Nvidia. To však neznamená, že by Google získával přístup k datům uživatelů. Apple zdůrazňuje, že všechny systémy budou fungovat v rámci architektury Private Cloud Compute, kterou firma představila už loni. Apple navíc umožňuje nezávislým expertům analyzovat software běžící na těchto serverech a ověřovat, že společnost skutečně dodržuje deklarované standardy ochrany soukromí.
Apple se snaží napravit reputaci po problémech s AI
Důvod, proč informace o spolupráci s Googlem vyvolaly tak silnou reakci, je poměrně jednoduchý. Apple totiž v minulém roce čelil kritice kvůli pomalejšímu nasazování funkcí Apple Intelligence a odkladům nové Siri. Mnoho analytiků začalo spekulovat, že firma zaostává za OpenAI, Googlem nebo Anthropicem. Když následně vyšlo najevo, že Apple využívá technologie Gemini během vývoje svých modelů, část veřejnosti okamžitě dospěla k závěru, že Apple vlastní AI vzdal. WWDC 2026 ale ukázala jiný obrázek. Apple sice využil znalosti a technologie Googlu jako jeden ze zdrojů při vývoji, výsledné modely však navrhl, natrénoval a provozuje sám.
Nejdůležitější zpráva pro uživatele
Z pohledu běžných uživatelů je nejdůležitější jedna věc. Když budete používat novou Siri, generování textů, překlady nebo další funkce Apple Intelligence, vaše požadavky nebudou automaticky odesílány do Gemini. Apple tvrdí, že celý systém běží na jeho vlastních Foundation Models optimalizovaných pro Apple Silicon a navržených s důrazem na soukromí. Po roce spekulací tak firma konečně jasně odpověděla na otázku, kterou si kladla velká část technologického světa: Nová Siri není Gemini v jiném kabátě.