Změňte svůj HomePod v profesionálního DJ! Apple v iOS 27 spouští funkci, která nás nepustí od poslechu

Apple s iOS 27 přinese na HomePod zajímavou novinku, která výrazně zpříjemní poslech hudby přes Apple Music. Chytrý reproduktor od Applu totiž konečně získá podporu funkce AutoMix, která pomocí umělé inteligence vytváří plynulé přechody mezi skladbami. Na první pohled možná nejde o funkci, kvůli které by Apple pořádal samostatnou keynote. V praxi ale může jít o jednu z těch novinek, které si uživatelé oblíbí hned po prvním použití. Místo obyčejného střídání skladeb totiž HomePod nabídne poslech připomínající profesionálně namíchaný playlist.
HomePod se naučí míchat hudbu jako DJ
AutoMix je nová funkce Apple Music, která analyzuje jednotlivé skladby a dokáže mezi nimi vytvářet plynulé přechody. Nejde přitom jen o obyčejné prolínání zvuku, jaké uživatelé znají z funkce Crossfade. Apple využívá umělou inteligenci k tomu, aby porovnal tempo, tóninu a další hudební vlastnosti jednotlivých skladeb. Díky tomu dokáže zvolit takový přechod, který působí přirozeněji a méně rušivě. Výsledek má připomínat DJ set, kdy se jedna skladba plynule přelévá do druhé a poslech nepůsobí tak roztříštěně jako při klasickém přehrávání playlistu.
V iOS 27 bude AutoMix ještě lepší
Apple zároveň uvádí, že v iOS 27 vylepšil algoritmy, na kterých AutoMix stojí. Nová verze má umět vytvářet další typy přechodů mezi skladbami a lépe reagovat na jejich tempo i hudební charakter. Právě tato vylepšení se mají projevit také na HomePodu. Díky HomePod Software 27 tak nebude chytrý reproduktor pouze pasivním zařízením pro přehrávání hudby, ale nabídne jednu z nejzajímavějších novinek Apple Music přímo nativně.
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Na HomePodu zatím AutoMix nefunguje
V současném HomePod Software 26 AutoMix dostupný není. Majitelé HomePod mohou využívat pouze klasický Crossfade, který zajišťuje jednodušší prolínání mezi skladbami. Existuje sice určitá oklika, ale není ideální. Pokud uživatel přehrává hudbu přes AirPlay z iPhonu, iPadu nebo jiného zařízení, na kterém je AutoMix zapnutý, efekt se přenese i do streamu na HomePod. Samotný HomePod však AutoMix zatím neumí zpracovávat přímo. S příchodem HomePod Software 27 se to změní a AutoMix bude dostupný přímo na HomePodu bez nutnosti spoléhat na AirPlay.
Dobrá zpráva i pro majitele původního HomePodu
Velmi příjemným překvapením je podpora původního HomePodu. Kolem něj panovaly po představení nového softwaru určité nejasnosti, protože nebylo hned jasné, zda Apple první generaci svého chytrého reproduktoru stále zahrne mezi podporovaná zařízení. Podle dostupných informací však HomePod Software 27 skutečně podporuje i původní HomePod z roku 2018, který Apple přestal prodávat v roce 2021. To znamená, že AutoMix by se měl dostat nejen na HomePod mini a druhou generaci HomePodu, ale také na první model. To je pro majitele staršího HomePodu skvělá zpráva. Apple tím ukazuje, že ani zařízení, které už několik let neprodává, nemusí být z pohledu softwarových novinek úplně odepsané.
Kdy novinka dorazí?
HomePod Software 27 je aktuálně dostupný v beta verzi. Ostré vydání se očekává na podzim společně s veřejným vydáním iOS 27. Pokud tedy používáte HomePod společně s Apple Music, máte se na co těšit. AutoMix sice není tak výrazná novinka jako velké funkce Apple Intelligence, ale právě podobné drobnosti často rozhodují o tom, jestli člověk zařízení používá rád každý den. HomePod díky iOS 27 nezíská jen další položku v nastavení. Získá funkci, díky které může každodenní poslech hudby znít výrazně lépe.