Tato nová funkce iOS 27 potěší každého, kdo chodí do posilovny

Apple během WWDC 2026 představil řadu novinek pro iOS 27, watchOS 27 i další systémy. Některé změny ale zůstaly ve stínu velkých oznámení. Jedna z nich přitom může výrazně potěšit miliony lidí, kteří pravidelně navštěvují fitness centra. Apple totiž vůbec poprvé rozšiřuje technologii GymKit mimo Apple Watch. Nově bude fungovat také na iPhonu a zcela nových AirPods Pro 3, což znamená, že pro propojení s běžeckým pásem, rotopedem nebo eliptickým trenažérem už nebude nutné mít hodinky Apple Watch.
Konec jedné z největších nevýhod GymKitu
Když Apple představil GymKit v roce 2017, šlo o revoluční myšlenku. Stačilo přiložit Apple Watch ke kompatibilnímu fitness stroji a zařízení si mezi sebou začala okamžitě vyměňovat data. Díky tomu uživatel viděl stejné údaje jak na displeji stroje, tak na hodinkách. Rychlost, tempo, vzdálenost, spálené kalorie nebo srdeční tep byly synchronizovány v reálném čase. Problém byl jediný – bez Apple Watch jste měli smůlu. To se nyní mění. S příchodem iOS 27 Apple otevírá GymKit také iPhonu a sluchátkům AirPods Pro 3.
AirPods Pro 3 se stávají důležitější součástí fitness ekosystému
Rozšíření GymKitu není náhodné. Apple totiž u AirPods Pro 3 výrazně posiluje jejich zdravotní a fitness schopnosti. Podle informací zveřejněných po WWDC budou nová sluchátka schopná sledovat srdeční tep během sportovních aktivit. Právě tato data následně využije také GymKit při komunikaci s kompatibilním fitness vybavením. To znamená, že uživatel bude moci přijít do posilovny pouze s iPhonem a AirPods Pro 3, připojit se k běžeckému pásu a okamžitě získávat detailní statistiky o tréninku. Apple tak pokračuje ve strategii, kdy postupně rozšiřuje zdravotní funkce i na zařízení, která byla dříve vnímána primárně jako audio příslušenství.
Jak GymKit funguje?
Princip zůstává stejný jako u Apple Watch. Kompatibilní stroj a zařízení Apple mezi sebou navážou obousměrnou komunikaci a začnou si vyměňovat data.
Synchronizují se například:
- rychlost pohybu,
- aktuální tempo,
- uražená vzdálenost,
- spálené kalorie,
- srdeční tep,
- délka tréninku.
Díky tomu se minimalizují rozdíly mezi údaji zobrazovanými fitness strojem a statistikami uloženými v aplikaci Zdraví nebo Kondice.
Apple chce oslovit i uživatele bez hodinek
Rozhodnutí rozšířit GymKit mimo Apple Watch dává velký smysl. Přestože jsou hodinky nejprodávanějším chytrým nositelným zařízením na světě, stále existují miliony uživatelů iPhonů, kteří je nevlastní. Právě ti nyní získají přístup k technologii, která byla dosud vyhrazena pouze majitelům Apple Watch. Zároveň jde o další důkaz toho, že Apple stále více propojuje jednotlivé produkty svého ekosystému. AirPods už dávno neslouží jen k poslechu hudby a iPhone se postupně stává centrálním bodem pro správu zdravotních a fitness dat.
Fitness centra budou mít další důvod podporovat Apple
Pro provozovatele fitness center je novinka rovněž zajímavá. Čím více zařízení GymKit podporuje, tím větší skupina zákazníků může jeho výhody využívat. Pokud se navíc potvrdí spekulace o dalším rozšiřování zdravotních funkcí AirPods, mohou se sluchátka stát jedním z nejzajímavějších fitness produktů Applu posledních let. GymKit pro iPhone a AirPods Pro 3 bude součástí iOS 27, který je nyní dostupný vývojářům v beta verzi. Finální vydání Apple plánuje na letošní podzim společně s novými verzemi ostatních operačních systémů.