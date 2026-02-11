Apple Fitness+ možná skončí! Co Apple řeší?

Podle nejnovější informace od Marka Gurmana z Bloombergu je budoucnost Apple Fitness+ nejistá. Doslova Apple použil výraz „under review“. Zní to nenápadně, ale ve skutečnosti je to slovník, který Apple používá ve chvíli, kdy se uvnitř firmy řeší, jestli službu překopat, přejmenovat, sloučit – nebo minimálně výrazně upravit její místo v ekosystému.
Gurman naznačuje jednu konkrétní možnost. Apple by mohl propojit Fitness+ s aplikací Zdraví a časem toto nabídnout jako jedno společné předplatné. V posledních měsících se totiž řešilo, že Apple údajně omezil plány na samostatné Health+ (představované jako budoucí služba s AI doporučeními pro zdraví). Některé chystané funkce se ale podle všeho nemají zahodit. Jen se mají nasazovat postupně a po částech.
Co dnes Fitness+ nabízí a kolik stojí
Apple Fitness+ funguje od roku 2020 a v aplikaci Kondice poskytuje výběr tréninků a meditací s trenéry. Služba je dostupná na iPhone, iPad a také na Apple TV. V USA vychází na 9,99 USD měsíčně nebo 79,99 USD ročně. Současně je součástí balíčku Apple One Premier za 37,95 USD měsíčně. V mnoha zemích včetně České republiky službu Apple zatím nezavedl a nic nevypadá na to, že by tak učinil v blízké budoucnosti.
Proč se mluví o překopání právě teď?
Z pohledu uživatele to dává logiku. Když člověk používá Fitness+ pravidelně, je to hlavně o videích, programech a rutině. Jenže aplikace Zdraví je naopak o datech (spánek, tep, trendy, metriky) a Apple dlouhodobě tlačí, aby to celé působilo jako jeden propojený systém. Pokud Apple skutečně připravoval zdravotní doporučení postavená na AI, dává smysl, že je nakonec bude chtít sloučit s místem, kde už ta data žijí, tedy ke Zdraví.
Fotogalerie
Za mě by to udělat rozhodně měl a poskytnout tak ucelený systém tréninků společně s osobním koučem a vyhodnocováním vašeho zdraví. Samozřejmě tu budeme omezeni tím, že vše se bude jistě propojovat s AI a ta zase se Siri. A jak všichni víme, Siri a čeština nejdou úplně dohromady. Věřme tak, že alespoň nějaká omezenější verze se k nám dostane.
Konkrétní detaily zatím zveřejněné nejsou. Jediné jisté je, že se služba řeší na vyšší úrovni a že Apple zvažuje, jak ji lépe poskládat do balíčků a jak ji propojit s dalšími funkcemi, které chystá postupně uvolňovat.