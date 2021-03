Takto to vypadá ve studiích, kde se natáčí videa pro službu Apple Fitness+

Už aby u nás Apple také zprovoznil Fitness+. V dnešní době je kladen na zdraví a zdravý životní styl větší důraz, než kdy dřív. Také je třeba připomenout, že v některých zemích světa jsou zavřeny posilovny a fitcentra. Návštěvníci se pak často musí spoléhat na nějakou svépomoc, která může mít podobu i instruktážních videí. Přesně to nabízí služba Fitness+. Veškeré cviky jsou předcvičujícími náležitě vysvětleny a pochopitelně skvěle natočeny. Přemýšleli jste ale někdy, jak to ve studiích Fitness+ vypadá? Na to se dnes podíváme.

Samotný design interiéru asi nikoho moc nepřekvapí, jelikož je pro Apple dost typický. Ke slovu se tedy ve velkém dostává dřevo a sklo. K nahrávání videí Apple používá momentálně řadu sedmi kamer a tři trenéry. Kamery jsou namontovány na robotickém rameni, které pochopitelně slouží pro ničím nerušený plynulý pohyb obrazu. Nad děním je spousta reflektorů, které mají náležitě osvětlovat scénu. „Chceme, aby cvičení byla kouzelná. Vytváříme zde umělecké dílo, inspiraci a motivaci. Mnoho lidí si může myslet, že například lekce cyklistiky nemusí být osvětlena jinak než hodina jógy. My si myslíme, že záleží na každém detailu,“ řekl šéf studia a režisér videí služby Fitness+. Na záběry ze studia se můžete podívat v galerii na boku tohoto odstavce. Vyzkoušíte Fitness+, jakmile bude dostupné v Česku?