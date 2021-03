Takto bude na bezportových iPhonech fungovat režim zotavení

Že se Apple chystá z budoucích iPhonů odstranit Lightning konektor a učinit z nich tak zcela bezportová zařízení se proslýchá již řadu let. Kdy přesně k tomu dojde je sice v tuto chvíli zatím nejasné, co však jasné je, je to, že aby tak mohl učinit, musí se vypořádat celou řadou překážek v čele s pomalým bezdrátovým nabíjením či možnostmi obnovy zařízení v případě softwarového problému. Informace z uplynulých týdnů nicméně naznačují, že rychlejší bezdrátové nabíjení by již měl mít vyřešené a jak se zdá, totéž platí i o bezdrátovém režimu zotavení.

Když chce jablíčkář v současnosti využít režim zotavení, potřebuje k němu svůj iPhone propojit přes kabel s Macem či PC a následně provést zotavení přes iTunes/Finder. Podle dostupných informací, které získal portál AppleInsider, však má Apple v současnosti na stole hned tři funkční varianty bezdrátového režimu zotavení, mezi kterými nyní vybírá vhodnou pro využití u bezportového iPhonu. Ve všech případech je samozřejmě pro funkčnost nutný přístup k internetu, ve dvou pak i počítač.

První možností je režim zotavení běžící na iPhonu, který je s počítačem propojený přes síť, která zajišťuje komunikaci mezi těmito zařízeními a funguje tedy de facto i jako klasický kabel. Uživatel tedy provede zotavení na počítači podobným stylem jako je tomu nyní u kabelové verze. Druhou možností je pak de facto totéž s tím rozdílem, že místo sítě je využit Bluetooth, přes který zařízení komunikují. Třetí a suverénně nejpohodlnější možností je pak funkčnost celého režimu zotavení bez nutnosti propojení s počítačem, kdy by vše proběhlo přes internet automaticky. Zde je nicméně nejasné například to, jak by softwarově poškozené zařízení rozpoznalo, k jaké WiFi se připojit a tak podobně.

Všechny tři varianty se zdají v současnosti jako poměrně zajímavé a i vcelku využitelné. Až čas by však samozřejmě ukázal, zda by tomu tak bylo i v praxi či nikoliv. Už nyní se nicméně dá říci, že ze tří možností vybere Apple velmi pravděpodobně jen jednu, maximálně pak dvě a ty se pokusí dotáhnout z hlediska funkčnosti k naprosté dokonalosti. Plná podpora tří možností by totiž moc smysl nedávala, jelikož by akorát zvyšovala riziko možných potíží. Méně je zkrátka v tomto směru více.