Apple svým čerstvým krokem nepřímo potvrdil vývoj bezportového iPhonu

Již pěkných pár měsíců se čile spekuluje o tom, že Apple chystá možná už na příští rok uvedení iPhonu bez jediného konektoru. Díky tomuto kroku by se tak nejen zapsal do technologické historie jakožto první velká společnost, která se k podobnému kroku odhodlala, ale zároveň by dostál svým slovům o víře v bezdrátovou budoucnost. Nabíjení, synchronizace dat a vůbec vše ostatní by totiž probíhalo bezdrátově. Kvůli tomu by musel Apple i pozměnit koncept svého Smart Battery Case, jelikož to nyní těží právě z propojení s Lightningem telefonu. Na jeho upgradu však Apple podle nového patentu již pracuje. Je tedy jasné, že ani příchod bezportového telefonu nemůže být příliš daleko.

Podle nedávno zveřejněného patentu počítá Apple s odstraněním Lightning portu i u Smart Battery Case, které tak bude muset být nabíjení pouze bezdrátově. Bezdrátové nabíjení sice podporuje už i nyní, avšak jen jako alternativu k nabíjení kabelovému. Telefon je pak – jak je zmíněno výše – rovněž nabíjen “kabelově” pomocí zasunutého Lightningu z pouzdra do své zdířky. Nový typ Smart Battery Case však počítá se dvěma nabíjecími cívkami umístěnými na protilehlých stranách akumulátoru. Jedna cívka bude sloužit pro příjem energie z nabíječky, druhá pak naopak pro výdej energie z akumulátoru do iPhonu. Poměrně zajímavé je pak i to, že při nabíjení telefonu se Smart Battery Case na bezdrátové nabíječce by energie neměla protékat přes baterii v krytu, ale cívky by se jí měly mezi sebou předávat a telefon tak dobíjet takříkajíc na přímo.

Jelikož je kryt úzce vázán na bezportový iPhone, je jasné, že dřív než s ním jej Apple nepředstaví. Podle mnohých leakerů se však zdá poměrně pravděpodobné, že takto upravený telefon dorazí už v příštím roce, takže bychom na podobně unikátní kryt nemuseli teoreticky čekat příliš dlouho. Ale kdo ví. Koronavirová pandemie totiž zhatila plány mnoha firem a není tudíž zcela jasné, zda se nemohla neblaze podepsat i na Applu a vývoji jeho budoucích produktů.