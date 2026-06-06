iOS 27 částečně změní ovládání iPhone!

Pokud patříte mezi uživatele, kteří mají ovládání iPhonu zažité doslova poslepu, připravte se na změnu. Podle nejnovějších informací Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple v iOS 27 přepracuje způsob práce s notifikacemi i některými systémovými gesty. A změny mají být větší, než by se na první pohled mohlo zdát.
Nejviditelnější novinkou má být způsob zobrazování příchozích oznámení. Zatímco dnes se notifikace objevují shora, v iOS 27 se mají nově vysouvat z levé strany displeje. Na první pohled jde sice o drobnou úpravu animace, ve skutečnosti ale souvisí s mnohem větší proměnou ovládání systému.
Apple má totiž změnit i přístup do Centra oznámení. To už nepůjde vyvolat stažením prstu odkudkoliv z horní části obrazovky, ale konkrétně tahem z levého horního rohu displeje. Důvod je podle všeho jednoduchý. Apple chce uvolnit prostor pro novou Siri a funkce Apple Intelligence.
Dynamic Island dostane nový úkol
Podle uniklých informací bude mít gesto stažení z oblasti Dynamic Islandu zcela novou funkci. Namísto otevření Centra oznámení se zobrazí nové rozhraní nazvané „Search or Ask“, které má sloužit jako centrální vstupní bod pro vyhledávání a komunikaci s novou Siri.
Právě Siri má být jednou z hlavních hvězd letošního iOS 27. Apple ji údajně přepracovává do podoby plnohodnotného AI chatbota, který bude schopen vést přirozené konverzace podobně jako ChatGPT nebo Gemini.
Zajímavé je, že tato novinka nemusí být dostupná na všech podporovaných iPhonech. Pokud bude nové rozhraní závislé na Apple Intelligence, mohlo by být omezeno pouze na iPhone 15 Pro a novější modely.
Apple dál tlačí AI do centra systému
Celá změna velmi dobře ukazuje, jak moc se letos Apple soustředí na umělou inteligenci. Zatímco v minulosti byla Siri spíše doplňkem schovaným někde na okraji systému, nyní jí Apple podle všeho začíná vyhrazovat jedno z nejdůležitějších míst v celém uživatelském rozhraní.
Ostatně už samotný fakt, že kvůli ní dochází k přepracování zavedených gest pro notifikace, naznačuje, jak velkou roli bude Apple Intelligence v budoucnosti iPhonu hrát.
Jestli se však tato změna setká s nadšením uživatelů, je zatím otázkou. Právě práce s notifikacemi patří mezi nejčastěji používané funkce systému a jakákoliv změna zažitých návyků bývá zpočátku přijímána poměrně rozpačitě. Na druhou stranu, pokud Apple nabídne skutečně užitečnou AI asistenci přímo na dosah palce, mohli by si uživatelé na nové ovládání zvyknout překvapivě rychle.