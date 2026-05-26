WhatsApp chystá praktickou novinku. Hned uvidíte, kdo je online bez zbytečného

WhatsApp připravuje velmi praktické vylepšení. V nejnovější beta verzi appky pro iOS se objevily zmínky o specializovaném centru kontaktů. To uživatelům mnohem rychleji ukáže, kdo z přátel je právě online nebo kdo aplikaci nedávno použil.
Konec zdlouhavého proklikávání
Dosavadní zjišťování aktivity přátel bylo v aplikaci poměrně nešikovné. Uživatelé museli postupně otevírat jednotlivé konverzace a zdlouhavě sledovat stavový řádek v horní části obrazovky. Podle zjištění specializovaného serveru WABetaInfo se ale tento těžkopádný postup brzy stane minulostí.
Vývojáři totiž intenzivně pracují na sjednoceném seznamu, který všechny dostupné informace přehledně zobrazí na jediném místě. Na samém vrcholu nového hubu vždy najdete své vybrané oblíbené kontakty. Hned pod nimi se pak logicky seřadí lidé, kteří jsou zrovna aktuálně připojeni. Následovat bude seznam ostatních uživatelů s nedávnou aktivitou.
Zůstávají přísná pravidla soukromí
Zbrusu nová sekce se s největší pravděpodobností usídlí přímo v hlavním nastavení celé aplikace. Důležité je, že novinka bude plně respektovat stávající a velmi přísná pravidla soukromí. WhatsApp zde nadále ctí naprostý princip reciprocity. Aktivitu ostatních uvidíte pouze v případě, že vy sami sdílení svého vlastního online stavu dobrovolně povolíte. Pokud se před okolním světem skrýváte, nové centrum kontaktů pro vás zůstane prázdné.
Funkce se momentálně nachází v poměrně rané fázi vývoje. Není zatím oficiálně přístupná ani pro běžné beta testery. Redaktorům ze zmíněného serveru se ji ovšem podařilo v kódu uměle aktivovat. Vzhledem k tradičně pomalejšímu tempu zavádění softwarových novinek u WhatsAppu si na finální a plošné spuštění zřejmě ještě nějaký čas počkáme.
Sjednocený přehled online aktivity napříč všemi kontakty je podle mě přesně ten typ drobného, ale nesmírně užitečného vylepšení, které lidem obrovsky usnadní každodenní komunikaci a ušetří spoustu zbytečného klikání. Používáte WhatsApp?