Vision Pro se s příchodem visionOS 27 dočká jen minima novinek

J. Jan Vajdák
Další velké softwarové aktualizace společnosti Apple budou oficiálně odhaleny na vývojářské konferenci WWDC již 8. června. Součástí prezentace bude také nový systém visionOS 27 pro headset Vision Pro. Podle uznávaného novináře Marka Gurmana z Bloombergu se však na exkluzivní funkce příliš těšit nemáme.

Zaměření na výkon a umělou inteligenci

Předchozí verze jablečných systémů přinášely výrazné změny rozhraní. Systém visionOS 27 se zaměří především na celkový výkon, opravu softwarových chyb a takzvanou paritu s ostatními systémy z chystané softwarové rodiny s číslovkou „27“. Majitelé headsetu Apple Vision Pro se tak mohou údajně těšit primárně na přepracovanou Siri, nové AI nástroje pro úpravy a další celosystémová vylepšení umělé inteligence, přenesení funkcí, které budou představeny pro chystaný systém iOS 27 a optimalizaci rychlosti a celkové stability systému.

Ačkoliv se dosavadní tempo vývoje visionOS letos zjevně trochu zpomalí, nová umělá inteligence může mít na uživatelský zážitek obrovský dopad. Redaktor Ryan Christoffel poukazuje na to, že zatímco u iPhonu či Macu lidé stále preferují dotykové ovládání, trackpad nebo fyzickou klávesnici, v prostorovém prostředí Vision Pro je zcela klíčový a nejvíce přirozený právě hlasový vstup.

Současná verze Siri to ale často nezvládá. Skutečně konverzační a chytrá Siri by mohla používání headsetu posunout na úplně jinou úroveň. Tomu silně nahrává i fakt, že na současné přepracování Siri aktuálně dohlíží Mike Rockwell. Jeho předchozím hlavním zaměřením byl totiž právě vývoj headsetu Vision Pro, takže se dá očekávat, že tato platforma rozhodně nezůstane opomíjena. Jak lze v posledních týdnech vidět. Na novou Siri se extrémně spoléhá a myslím, že pokud to Apple nedotáhne, může mít napříč celým produktovým spektrem velký problém.

