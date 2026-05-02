Jak Apple roky hledal podobu chytrých brýlí aneb od vizí Apple Glass až k dnešnímu Vision Pro

Když se dnes mluví o chytrých brýlích od Applu, většina lidí si vybaví Apple Vision Pro. Jenže to nejsou klasické brýle pro běžné nošení, ale spíše výkonný headset pro smíšenou realitu. Cesta k tomuto produktu byla dlouhá a plná změn směru. Po mnoho let se totiž očekávalo, že Apple představí lehké brýle podobné běžným dioptrickým modelům, které budou zobrazovat oznámení, navigaci nebo informace přímo před očima uživatele. Internet jim dal pracovní jméno Apple Glass a dlouho se zdálo, že jde o další velkou věc. Místo toho přišel Vision Pro a skutečné chytré brýle pro každodenní použití zatím stále chybí.
Když svět objevil Google Glass, oči se obrátily k Applu
Velký zájem o tuto kategorii odstartoval Google v roce 2012 představením Google Glass. Brýle s kamerou, malým displejem a hlasovým ovládáním měly ukázat budoucnost práce s technologiemi. Zpočátku vzbudily obrovskou pozornost, brzy se ale ukázalo, že produkt naráží na řadu problémů. Vadila vysoká cena, slabá výdrž baterie, omezené využití i obavy lidí ze soukromí, protože nebylo vždy jasné, kdy zařízení natáčí. Spotřebitelská verze proto nakonec skončila.
Právě tehdy začalo mnoho lidí spekulovat, že pokud někdo dokáže chytré brýle nabídnout v přijatelnější podobě, mohl by to být Apple. Firma už měla zkušenosti s tím, že dokázala převzít existující kategorii produktu a přepracovat ji do podoby vhodné pro širší veřejnost.
Apple mezitím tiše budoval základy
Ve druhé polovině minulého desetiletí bylo stále zřetelnější, že Apple se rozšířenou realitou intenzivně zabývá. Společnost kupovala menší firmy zaměřené na optiku, senzory a zobrazovací technologie. Často zmiňovanou akvizicí byla například kanadská firma Vrvana, která vyvíjela vlastní headset. Zároveň Apple postupně vylepšoval iPhony o výkonnější čipy, pokročilé kamery a později také LiDAR. K tomu přidal platformu ARKit, aby vývojáři mohli tvořit aplikace pro rozšířenou realitu. Z dnešního pohledu šlo o přípravu ekosystému pro zařízení, které tehdy ještě nebylo na trhu.
Apple Glass se staly internetovou legendou
Od roku 2018 začalo přibývat úniků, návrhů a odhadů, které popisovaly údajné Apple Glass. Jednou měly připomínat obyčejné brýle, jindy se kreslily jako technický doplněk podobný Google Glass. Mluvilo se o zobrazování zpráv, navigaci při chůzi, okamžitém překladu, ovládání gesty nebo propojení s iPhonem. Termíny uvedení se přitom neustále posouvaly. Jednou se uváděl rok 2021, později 2023 a následně ještě vzdálenější data.
Problém byl zřejmě prostý. Vyrobit skutečně pohodlné chytré brýle je mnohem složitější než vyrobit telefon nebo hodinky. Každý gram navíc je na obličeji znát, baterie musí vydržet dlouhé hodiny a zařízení musí vypadat přirozeně. Nestačí, aby technologie fungovala. Lidé ji také musí chtít nosit.
Apple změnil pořadí kroků a představil Vision Pro
Místo lehkých brýlí Apple v roce 2023 ukázal Vision Pro, který se začal prodávat v roce 2024. Jde o výkonné zařízení pro smíšenou realitu s velmi kvalitními displeji, sledováním očí, ovládáním rukama a vlastním systémem visionOS. Není to produkt, který si většina lidí vezme ráno do práce nebo na nákup. Spíš ukazuje, kam chce Apple tuto oblast posunout technologicky.
Zvolený postup je poměrně čitelný. Apple nejprve představil zařízení, kde měl dost prostoru pro baterii, senzory, výkon i chlazení. U běžných brýlí by podobné možnosti zatím nebyly bez výrazných kompromisů.
Proč Apple stále nenabízí běžné chytré brýle
To je otázka, která se vrací prakticky každý rok. Konkurence mezitím uvedla několik modelů chytrých brýlí zaměřených na fotografování, hudbu nebo hlasové funkce. Apple se do této části trhu zatím oficiálně nepustil. Důvodem může být vysoký důraz na vzhled, výdrž baterie, ochranu soukromí i celkový uživatelský komfort. Pokud by produkt působil nedotaženě, u Applu by to bylo vnímáno mnohem citlivěji než u menších výrobců. Podle novějších informací však Apple údajně zkouší více variant lehčích brýlí, které by nemusely mít vlastní displej a spoléhaly by spíše na kamery, zvuk, hlasové ovládání a propojení s iPhonem. O konkrétním datu uvedení ale zatím neexistuje nic oficiálního.
Čekání ještě nemusí být u konce
Příběh chytrých brýlí od Applu dobře ukazuje, že ne každá vize se dá proměnit ve výrobek během několika let. Internet dlouho čekal elegantní Apple Glass, které jednou nahradí telefon. Apple mezitím zřejmě dospěl k závěru, že technologie na takový krok ještě plně nedozrála.