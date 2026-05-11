Apple vydal watchOS 26.5. Přidává nový ciferník a opravuje nepříjemné chyby

Po iPhonu, iPadu i Macu se dostalo i na hodinky. Apple totiž uvolnil watchOS 26.5, který přichází zhruba měsíc a půl po předchozí verzi a zapadá do stejného scénáře jako zbytek letošních „půlkových“ aktualizací. Žádné velké překvapení se tedy nekoná, ale pár věcí stojí za pozornost.
watchOS 26.5 novinky
Hlavní novinkou je Pride Luminance ciferník, který Apple přidává do galerie. Pokud vám ten název něco říká, není to náhoda. Stejný vizuální styl dorazil i na iPhone v podobě nové tapety v iOS 26.5.
Ciferník pracuje s barevným spektrem, které se dynamicky mění a reaguje na pohyb zápěstí. Ve výsledku jde o jednu z těch věcí, které sice nemění funkčnost hodinek, ale dělají z nich osobnější zařízení.
Vedle toho se Apple zaměřil i na opravy chyb. Konkrétně řeší problém, kdy se u některých uživatelů mohly Zprávy na Apple Watch přepínat na SMS místo iMessage při použití dual SIM iPhonu. Druhá oprava míří na aplikaci Cvičení, kde mohly v určitých situacích přestat fungovat zvukové notifikace, pokud nebyl iPhone poblíž.
Malý update, který zapadá do většího obrázku
watchOS 26.5 tak přesně zapadá do letošního trendu. Apple ladí detaily napříč všemi platformami a pomalu uzavírá kapitolu aktuální generace systémů. Další krok přijde už brzy. Na WWDC 2026 totiž Apple ukáže watchOS 27 a s ním i směr, kterým se Apple Watch vydají dál.