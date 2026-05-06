Jeden z nejvýkonnějších Maců současnosti zničehonic v tichosti zmizel z nabídky Apple! 

Ačkoliv se Apple podle jeho nedávno zveřejněných finančních výsledků daří skvěle a zejména Macy díky žhavé novince ve formě MacBooku Neo zažívají zlaté časy, ne vše je zalité sluncem. Na Apple totiž začíná pomalu doléhat paměťová krize, která hýbe v poslední době světem, což se na jeho nabídce začíná čím dál tím víc odrážet. Je tomu sice teprve pár dní, co z ní zmizel základní Mac mini M4 s 256GB SSD, ale už je tu další zajímavá změna, která právě paměťovou krizi potvrzuje.
Dalším „na odstřel“ se stal konkrétně Mac Studio s čipem M3 Ultra, respektive jeho nejvyšší konfigurace. Ten totiž před pár hodinami prakticky přišel o poslední možnosti, jak si ho nakonfigurovat podle vlastních potřeb, alespoň co se týče paměti. Apple podle všeho postupně vyprodal vyšší paměťové varianty a dnes už tak stroj pořídíte jen v jediné konfiguraci, konkrétně s 96 GB RAM. Varianta s 256 GB byla už delší dobu nedostupná a ještě dřív zmizela z nabídky i extrémní 512GB verze. Pokud jste tedy mířili na absolutní maximum, dnes už máte jednoduše smůlu. Mac Studio M3 Ultra s 256 GB RAM, který byl po vyprodání 512 GB RAM varianty jedním z nejvýkonnějších Maců v nabídce Applu, je tak rázem nedostupný.
Fotogalerie
Svým způsobem se nicméně chce skoro až říci, že se vlastně nejedná o žádné velké překvapení. Apple totiž už dřív naznačil, že u některých Maců očekává delší problémy s dostupností, což se teď začíná reálně projevovat právě ukončením prodejů některých RAM variant. Zajímavý kontrast pak nabízí aktuální MacBook Pro s čipem M5 Max, který si můžete nakonfigurovat až se 128 GB paměti. Jinými slovy, notebook najednou v některých ohledech překonává desktop, který byl ještě donedávna synonymem absolutního výkonu.
Jestli jde jen o dočasný výpadek, nebo tichou přípravu na novou generaci, zatím není jasné. Každopádně pokud jste o Macu Studio v maximální konfiguraci uvažovali, okno příležitosti se zjevně rychle zavírá.