Appel oznámil finanční výsledky, opět překonal sám sebe!

Apple dnes oznámil finanční výsledky za druhé fiskální čtvrtletí roku 2026, které skončilo 28. března 2026. Společnost vykázala čtvrtletní tržby ve výši 111,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 17 %. Zředěný zisk na akcii činil 2,01 dolaru, meziročně o 22 % více. „Dnes Apple s hrdostí oznamuje nejlepší březnové čtvrtletí ve své historii, s tržbami 111,2 miliardy dolarů a dvouciferným růstem ve všech geografických segmentech,“ uvedl generální ředitel Tim Cook. „iPhone dosáhl rekordních tržeb za březnové čtvrtletí, podpořený mimořádně silnou poptávkou po řadě iPhone 17. V průběhu čtvrtletí segment služeb opět dosáhl historického maxima a zároveň jsme představili výjimečné nové produkty v rámci naší dosud nejsilnější nabídky. Ta zahrnovala i uvedení modelu iPhone 17e a iPadu Air s čipem M4, stejně jako launch MacBooku Neo, který si získává zákazníky po celém světě.“
„Silná výkonnost našeho byznysu během březnového čtvrtletí vygenerovala více než 28 miliard dolarů provozního cash flow a vedla k novým rekordům za březnové čtvrtletí jak v oblasti provozního cash flow, tak zisku na akcii,“ uvedl finanční ředitel Kevan Parekh. „Trvale silná poptávka po našich produktech a službách nám opět pomohla dosáhnout nového historického maxima v počtu aktivních zařízení napříč všemi hlavními produktovými kategoriemi i geografickými segmenty.“ Představenstvo společnosti Apple schválilo hotovostní dividendu ve výši 0,27 dolaru na akcii kmenových akcií společnosti, což představuje nárůst o 4 %. Dividenda bude vyplacena 14. května 2026 akcionářům evidovaným k datu uzávěrky obchodování 11. května 2026. Představenstvo rovněž schválilo nový program zpětného odkupu akcií v objemu až 100 miliard dolarů. Apple bude živě streamovat konferenční hovor k finančním výsledkům za Q2 2026 dne 30. dubna 2026 od 23:00 SELČ na stránkách apple.com/investor/earnings-call. Záznam bude k dispozici přibližně dva týdny po vysílání.