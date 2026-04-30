Nový šéf možná změní Apple po vzoru Microsoftu!

S příchodem nové éry v Apple se čím dál častěji začíná řešit, jak firmu znovu „nakopnout“ zevnitř. A právě tady se objevuje poměrně zajímavá myšlenka, která by ještě před pár lety zněla u Applu skoro nemyslitelně a jejíž původ bychom mohli zčásti najít u konkurenčního Microsoftu.
Konkrétně jde o model dobrovolného odchodu zaměstnanců, který Microsoft nedávno představil. Princip je přitom naprosto jednoduchý. Pokud se vám sečte věk a délka působení ve firmě na určitou hranici, můžete odejít dřív a získat finanční kompenzaci. Na první pohled jde tedy o elegantnější formu snižování stavů bez klasických výpovědí, jenže v případě Applu by takový krok mohl mít úplně jiný význam.
Pod vedením Johna Ternuse, který je čím dál častěji skloňovaný jako budoucí lídr společnosti, by totiž podobná strategie mohla sloužit spíš jako nástroj pro omlazení týmu. Apple se totiž dlouhodobě drží poměrně konzervativního přístupu, který se projevuje například v tom, že nenabíral ve velkém během pandemie a stejně tak se vyhnul masivním propouštěním, která zasáhla zbytek technologického světa.
Na druhou stranu to má i svou stinnou stránku. Firma nabírá nové lidi pomalu a zároveň drží velké množství zkušených zaměstnanců, kteří už často nemají stejný zápal jako dřív. V Silicon Valley se pro to vžil termín „rest and vest“, tedy situace, kdy zaměstnanec zůstává hlavně kvůli postupně se uvolňujícím akciovým bonusům, ale jeho reálný přínos už není tak výrazný. A právě tady by mohl Apple zkusit něco nového – tedy nabídnout části zaměstnanců možnost odejít dřív, dobrovolně a s kompenzací. Ne jako nutnost, ale jako volbu. Pro někoho by to znamenalo pohodlný odchod, pro Apple zase prostor přivést nové lidi, nové nápady a možná i rychlejší tempo inovací.
Toto řešení by samozřejmě nebylo úplně bez rizika. Příliš rychlý odchod zkušených lidí by totiž mohl firmu naopak oslabit, pokud by se neuhlídalo tempo a rozsah celé změny. Apple si navíc tradičně na podobné experimenty dává velký pozor. Na druhou stranu, pokud má Apple skutečně vstoupit do nové kapitoly, bude možná muset začít přemýšlet jinak než doposud a inspirace u Microsoft může být jedním z překvapivých kroků, které by ve výsledku dávaly větší smysl, než se na první pohled zdá.