Příběh Apple Car aneb historie jednoho z nejzáhadnějších Apple projektů v kostce

Apple Car měl být jedním z nejambicióznějších produktů v historii Applu. Projekt známý jako Titan se podle dostupných informací rozběhl zhruba v roce 2014, tedy v době, kdy Silicon Valley věřilo, že samořiditelná auta budou další velkou technologickou revolucí..
Apple o něm nikdy nemluvil otevřeně, ale postupně se kolem něj začala skládat poměrně jasná mozaika. Už v roce 2015 The Guardian zjistil, že inženýři Applu jednali o testování autonomního vozu v areálu GoMentum Station, bývalé námořní základně u San Franciska přeměněné na uzavřený testovací prostor pro samořiditelná auta.
Od spolupráce s VW k vlastnímu autonomnímu vozu
Původní představa byla podle zákulisních zpráv odvážná až neapplovsky riskantní: nikoli jen software do auta, ale celé vlastní elektrické vozidlo. Spekulovalo se o voze s interiérem připomínajícím obývací pokoj, později také o designu inspirovaném starým Volkswagenem Transporter. Apple měl zkoušet různé podoby prototypů a v jednu chvíli se podle New York Times řešila i spolupráce s Volkswagenem na samořiditelných dodávkách T6, které měly vozit zaměstnance mezi kampusy v Silicon Valley.
Zlom přišel v roce 2016, kdy Apple poprvé veřejně naznačil, že ho autonomní doprava skutečně zajímá. V dopise americkému úřadu NHTSA firma uvedla, že výrazně investuje do strojového učení a autonomních systémů, přičemž mezi možné oblasti využití zařadila i dopravu. Nebylo to přiznání ve stylu „stavíme auto“, ale na poměry Applu šlo o velmi výrazný signál.
Vlastní auto nebo systém v jiných vozech?
Projekt ale od začátku trpěl tím, že Apple zjevně neměl jasno, čím vlastně Apple Car má být. Jednou šlo o plnohodnotné auto, jindy spíš o autonomní systém, který by mohl fungovat v cizích vozech. V roce 2017 se na silnicích v Kalifornii objevily testovací vozy Lexus RX450h vybavené senzory a registrované pro autonomní testování. To napovídalo, že Apple v té době pracoval minimálně na vlastním systému pro samořízení, nikoli pouze na kreslení vzdáleného konceptu v laboratoři.
Důležitým dílkem skládačky byly také akvizice a nábor lidí z automobilového světa. Apple přetahoval odborníky z Tesly i dalších firem, v roce 2019 pak koupil startup Drive.ai, který vyvíjel autonomní kyvadlovou dopravu. Reuters tehdy uvedl, že Apple akvizici potvrdil, přičemž šlo hlavně o posílení týmu o inženýry se zkušenostmi se samořiditelnými systémy.
Jenže právě rok 2019 ukázal, že Titan není hladce běžící projekt. Apple propustil více než 200 lidí z týmu kolem autonomních vozů, přestože dál tvrdil, že o autonomní systémy má zájem. Podle Reuters šlo o součást širší změny softwarového přístupu a projekt už tehdy působil spíš jako série restartů než jako přímá cesta k hotovému produktu.
Další velká vlna spekulací přišla v roce 2021, kdy se mluvilo o možném partnerství s Hyundai a Kiou. Reuters tehdy napsal, že Hyundai vedl s Applem rané rozhovory, analytici ale upozorňovali, že Apple by tím mohl sledovat hlavně cestu, jak využít existující výrobní kapacity a platformu elektromobilu místo budování celé automobilky od nuly. O pár týdnů později Hyundai i Kia uvedly, že s Applem o vývoji autonomních vozů nejednají.
Kde byl zakopaný pes?
Tady se podle mě velmi dobře ukázal základní problém celého Apple Car. Apple je zvyklý kontrolovat hardware, software, služby, distribuci i zážitek uživatele. Jenže auto není iPhone na kolech. Automobilový průmysl znamená továrny, homologace, bezpečnostní testy, servisní síť, pojištění, odpovědnost za nehody a úplně jiné marže, než na jaké je Apple zvyklý u elektroniky. Partner typu Hyundai nebo Kia by musel přijmout roli výrobce pro cizí značku, což pro velkou automobilku není zrovna lákavé postavení. Reuters v souvislosti s Hyundai popisoval i odpor vůči tomu, aby se automobilka změnila v pouhého smluvního výrobce pro Apple.
Apple navíc postupně slevoval z původní vize. Podle pozdějších zpráv už nešlo o plně autonomní auto bez volantu a pedálů, ale spíš o vůz s omezenou autonomií na dálnicích. Bloomberg v lednu 2024 psal, že Apple projekt znovu odložil, cílil až na rok 2028 a ambice v oblasti autonomie výrazně zmenšil. To je u Applu samo o sobě varovné znamení. Firma obvykle raději čeká, dokud produkt nepůsobí hotově. U Apple Car se ale po letech vývoje zdálo, že se cíl neustále vzdaluje.
Konec přišel v únoru 2024. Bloomberg jako první informoval, že Apple po zhruba deseti letech vývoj elektromobilu ruší a část zaměstnanců přesune k projektům generativní umělé inteligence. Reuters následně uvedl, že projekt Titan začal zhruba před dekádou a že už dříve procházel bolestivými změnami, včetně propouštění a úprav strategie.
Když ambice nestačí
Proč tedy Apple Car nikdy nespatřil světlo světa? Nebyl to jeden důvod, ale souběh několika věcí. Apple vstoupil do oblasti, kde nestačí dokonalý čip, krásné rozhraní a silná značka. Autonomní řízení se ukázalo jako mnohem složitější, než si technologické firmy kolem roku 2015 představovaly. Elektromobilita mezitím začala narážet na cenový tlak, nižší marže a tvrdou konkurenci. A samotný Apple zjevně nedokázal rozhodnout, zda chce vyrábět celé auto, dodat mozek pro cizí auta, nebo vytvořit prémiový elektromobil s omezenou autonomií.
Apple Car tak nakonec zůstává jedním z nejzajímavějších „co kdyby“ v historii Applu. Nebyl to jen výmysl fanoušků ani nafouknutá fáma. Existovaly testy, nábory, akvizice, jednání s automobilkami i roky interního vývoje. Jenže čím déle projekt běžel, tím víc bylo vidět, že auto není další kategorie spotřební elektroniky. A možná právě proto Apple nakonec udělal velmi applovské rozhodnutí: raději nevydat nic než vydat produkt, který by nebyl dost dobrý, příliš drahý, nebo by nedokázal změnit trh tak, jak si firma původně představovala.