Hyundai a Kia: Jednání s Applem o výrobě Apple Car nepokračují

Jestli je v posledních dnech a týdnech nějaké horké téma okolo Applu, je to jistě chystaný projekt Apple Car, kolem kterého je neskutečně silná aura nejasností a dohadů. Není tajemstvím, že se Apple v současné době poohlíží po automobilce, která by mu vozy vyrobila. Dlouho se hovořilo o možné spolupráci s Hyundai a její dceřinou společností Kia. Jejich zástupci ale dnes uvedli, že s Applem nejsou v souvislosti s tímto projektem v kontaktu (nebo možná už nejsou).

Sama společnost Hyundai v minulém měsíci potvrdila, že Apple vedl v tomto směru diskuze s řadou světových výrobců automobilů, a to včetně Hyundai. Jen pár hodin po tomto prohlášení se společnost opravila a řekla, že pouze obdržela žádost o možné spolupráce na vývoji autonomních vozidel od různých společností. Ke konci minulého týdne světové agentury informovaly, že rozhovory mezi Applem a Hyundai se pozastavily. Důvodem údajně může být fakt, že si automobilka takříkajíc „pustila pusu na špacír“. Je totiž známo, že Apple si u podobných spoluprací velmi potrpí na informační diskrétnost, což v tomto směru neprobíhalo podle jeho představ. Sdělení je o to více zarážející, neboť korejský deník Dong-Av minulém týdnu uvedl, že Apple hodlá investovat do společnosti Kia 3,6 miliard dolarů. Vše tedy nasvědčovalo chystané spolupráci. Nikkei Asia potom uvedla, že Apple je v kontaktu s nejméně šesti japonskými automobilkami.

Tak či onak, vše vypovídá o tom, že přípravy jsou teprve v rané fázi. Samozřejmě se může taktéž jednat o nějakou hru na média s cílem odpoutat přebytečnou pozornost. Ming-Chi Kuo nedávno řekl, že Apple Car bude založeno na platformě elektrických vozidel Hyundai E-GMP. Dále již dlouho tvrdí, že vozu se dočkáme nejdříve v roce 2025.