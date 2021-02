Apple chystá tučnou finanční injekci pro automobilku Kia, připravuje ji na výrobu Apple Car

Apple Car je v současné době snad nejtajemnějším projektem Applu. Zvěsti okolo něj se táhnou již od roku 2014 a za tu dobu jsme mohli slyšet spoustu informací. Nejdříve se tvrdilo, že Apple zákazníkům dodá kompletní vůz s autonomním systémem. Později byli novináři toho názoru, že Apple přijde pouze s autonomním systémem zakomponovaném do vozu tradiční automobilky. Dnes ale opět převažuje první názor. Stále více se hovoří o možném představení v roce 2024. A to i za předpokladu, kdy tuto zprávu poměrně nedávno vyvrátil Ming Chi-Kuo, který má za to, že Apple automobil představí nejdříve v roce 2025. Tak či onak, Apple Car se dle nedávno zveřejněných zpráv jistojistě blíží.

Podle informací se totiž jablečný gigant chystá investovat závratných 3,6 miliard dolarů do společnosti Kia Motors, jež by v budoucnu měla automobily s logem nakousnutého jablka vyrábět. Konkrétně by mělo jít o výrobu 100 tisíc vozidel ročně, které by měly být montovány v továrně v americké Georgii. Smlouva by mohla být podepsána už 17. února. Jde tak o další díl skládačky, neboť o rozmluvách mezi Applem a automobilkou Kia se hovoří již nějaký ten pátek. Podle Ming Chi-Kua by pro podvozek Apple Car měla být použita platforma Hyundai E-GMP. Uvidíme, kdy tedy Apple poodhalí detaily.