Kuo: Zprávy o brzkém příchodu Apple Car jsou nesmysl

Během posledních týdnů loňského roku se na webu opět objevilo mnoho spekulací ohledně bedlivě sledovaného Projektu Titan, neboli Apple Car. Mohl za to zejména článek zveřejněný na webu Reuters, ve kterém se spekulovalo o roce 2024 jako o roce oficiálního představení tohoto velice dlouho připravovaného a místy až hystericky sledovaného projektu. Studenou sprchu všem spekulantům však krátce po novém roce vystavil analytik Ming-Chi Kuo, dle kterého je představa o roce 2024 jakožto roce uvedení na trh velice naivní, a to z celkem tří hlavních důvodů.

Mezi tyto důvody patří obecná nejasnost o tom, v jaké fázi vývoje se vlastně celý projekt nachází a kdy bude připravený k oficiálnímu představení, dále není vůbec jasné, kdo bude připravované komponenty, systémy a subsystémy pro Apple vyrábět a do třetice pak není vůbec jasné, jak si vlastně Apple na trhu s elektrickými vozy a systémy autonomního řízení vůbec povede.

Od Kua jde o poněkud překvapivý zvrat, neboť to byl v minulosti on sám, kdo predikoval představení Apple Car někdy na rozmezí let 2023-2025. Dle jeho slov však celý projekt nabral masivní zpoždění a nejbližší termín, který bude Apple schopný stihnout za předpokladu, že půjde vše podle plánu, je mezi lety 2025-2027. Pravděpodobnější je však varianta, která počítá s představením ještě o rok později. A to zejména díky tomu, jak se celkový trh v tomto segmentu velice dynamicky mění a vyvíjí.

Dle Kua vlastně ještě ani nedošlo k finalizaci technických specifikací projektu. Dle jeho informací se na nich stále pracuje a deadline pro jejich ustanovení je naplánovaný někdy na období let 2023-2025. Kuo nadále varuje investory před tím, že Apple, jakkoliv disponuje teoreticky neomezenými prostředky, občas mívá problém při vstupu na zcela nový trh se zcela novým a pro Apple neobvyklým produktem (konkrétně zmiňuje bezdrátový reproduktor HomePod, který ve svém původním provedení rozhodně nebyl prodejním trhákem).

V kontextu elektromobility a inteligentních/autonomních řídících systémů navíc dle Kua Apple doplácí na zpoždění ve vývoji, které je zhruba pětileté, a to oproti již zavedeným společnostem v tomto byznysu, jako je například Tesla nebo Waymo. Jak to nakonec dopadne se dozvíme až za několik let. Bude zajímavé sledovat, jestli celé toto snažení nakonec vyjde na prázdno, nebo se Applu podaří prorazit v tomto vysoce kompetitivním segmentu se svou „prvotinou“. Kdo ví, třeba se jí nakonec ani nedočkáme…