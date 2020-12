Apple Car by se měl představit již v příštím roce, tvrdí renomovaný magazín

Podle tchajwanského magazínu Economic Daily News, který je v zemi považován za poměrně prestižní, představí Apple své autonomní vozidlo ve třetím čtvrtletí příštího roku. Magazín se přitom odkazuje na zdroje z řad manažerů dodavatelských společností Applu. Dodavatelé by měli údajně začít s výrobou komponent již během jara příštího roku, tedy za zhruba tři měsíce. Původně se přitom očekávalo, že Apple Car by mělo dorazit až v roce 2024 nebo 2025. Poslední měsíce však i další zdroje tvrdí, že se vývoj podařilo urychlit a vše směřuje k tomu, že Apple své vozidlo představí již příští rok.

Otázkou je, co to vlastně Apple Car bude. Zatímco většina magazínů tvrdí, že se bude jednat o plnohodnotný automobil, který by měl mít velmi pokročilé funkce autonomního řízení, naše zdroje tvrdí něco jiného. Podle informací, které jsme se v uplynulých letech dozvěděli, totiž Apple skutečně pracuje na něčem, co označuje jako Apple Car, ovšem jedná se o něco zcela jiného. Mělo by totiž jít o systém, který bude možné integrovat do klasických vozů dnes známých automobilek jako příplatková výbava. Pokud vůz bude splňovat určité parametry v podobě senzorů, počtu kamer a tak dále, bude možné jeho výbavu rozšířit o Apple Car, díky čemuž, by se vůz měl stát více autonomním, než jej dokáže udělat sama automobilka.

Uvidíme v příštích letech, kde nakonec bude pravda a kdy a v jaké podobě se Apple Car ukáže veřejnosti. Za nás však rozhodně dává větší smysl právě systém integrovaný do vozidel klasických značek, než vlastní vozidlo přímo od Applu.