Apple šokoval svět AI! Ukázal technologii, která mění fotky na 3D během vteřin

V brazilském Riu de Janeiru právě končí čtrnáctý ročník mezinárodní konference ICLR (International Conference on Learning Representations). Ačkoliv tato událost možná není veřejnosti příliš známá, ve světě umělé inteligence a strojového učení jde o jednu z nejprestižnějších akcí. Mezi technologickými giganty jako je Google, Meta nebo Amazon zde letos velmi výrazně zazářil i Apple.
Od plochých fotek k 3D prostoru za pár vteřin
Apple měl na konferenci vlastní velký stánek, kde se pochlubil svými nejnovějšími pokroky. Tím nejzajímavějším byl bezesporu model SHARP. Jedná se o působivý open-source nástroj, který dokáže obyčejné 2D obrázky přeměnit na plnohodnotné 3D prostory za několik vteřin.
Fotogalerie
Kromě toho společnost demonstrovala chod velkých jazykových modelů (LLM) prostřednictvím MLX (vlastního open-source frameworku), který je optimalizovaný přímo pro maximální výkon na čipech Apple Silicon.
Podobně jako většina ostatních účastníků konference, i Apple využil zde přítomnou obrovskou koncentraci nejchytřejších mozků planety k náboru. Návštěvníci si tak mohli na připravených iPadech jednoduše naskenovat QR kód a na místě se rovnou ucházet o volné pozice v jablečné divizi strojového učení.
Kromě lovu talentů a praktických ukázek Apple obohatil konferenci i po akademické stránce. Výzkumníci Applu prezentovali desítky odborných prací a uspořádali hned několik detailních workshopů.
Myslím, že právě sledujeme, jak moc se Apple v posledních měsících otevírá odborné komunitě. Dříve přísně utajovaný a uzavřený vývoj nyní střídají open-source projekty a veřejné prezentace výzkumů.