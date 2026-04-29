Zavřít reklamu

Apple šokoval svět AI! Ukázal technologii, která mění fotky na 3D během vteřin

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
0

V brazilském Riu de Janeiru právě končí čtrnáctý ročník mezinárodní konference ICLR (International Conference on Learning Representations). Ačkoliv tato událost možná není veřejnosti příliš známá, ve světě umělé inteligence a strojového učení jde o jednu z nejprestižnějších akcí. Mezi technologickými giganty jako je Google, Meta nebo Amazon zde letos velmi výrazně zazářil i Apple.

Od plochých fotek k 3D prostoru za pár vteřin

Apple měl na konferenci vlastní velký stánek, kde se pochlubil svými nejnovějšími pokroky. Tím nejzajímavějším byl bezesporu model SHARP. Jedná se o působivý open-source nástroj, který dokáže obyčejné 2D obrázky přeměnit na plnohodnotné 3D prostory za několik vteřin.

Kromě toho společnost demonstrovala chod velkých jazykových modelů (LLM) prostřednictvím MLX  (vlastního open-source frameworku), který je optimalizovaný přímo pro maximální výkon na čipech Apple Silicon.

Podobně jako většina ostatních účastníků konference, i Apple využil zde přítomnou obrovskou koncentraci nejchytřejších mozků planety k náboru. Návštěvníci si tak mohli na připravených iPadech jednoduše naskenovat QR kód a na místě se rovnou ucházet o volné pozice v jablečné divizi strojového učení.

Kromě lovu talentů a praktických ukázek Apple obohatil konferenci i po akademické stránce. Výzkumníci Applu prezentovali desítky odborných prací a uspořádali hned několik detailních workshopů.

Myslím, že právě sledujeme, jak moc se Apple v posledních měsících otevírá odborné komunitě. Dříve přísně utajovaný a uzavřený vývoj nyní střídají open-source projekty a veřejné prezentace výzkumů.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.