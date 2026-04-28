Apple zavádí nový typ předplatného! Zaváže si vás na rok, ale měsíčně zaplatíte méně

Apple opět trochu zamíchal kartami v rámci předplatných možností aplikací. Po náznacích v betě iOS totiž před pár hodinami Apple oficiálně oznámil, že do App Store míří nový typ předplatného, který na první pohled vypadá nenápadně, ale ve výsledku může dost změnit, jak za aplikace platíme. Konkrétně budou nově moci vývojáři nabídnout měsíční předplatné s ročním závazkem.
Jinými slovy, místo jednorázové roční platby si uživatelé rozloží částku do menších měsíčních splátek, ale zároveň se zavážou, že službu budou platit celý rok, čímž Apple v podstatě spojuje výhody obou modelů. Předplatné na rok totiž zpravidla nabízí oproti měsíčnímu zvýhodněnou cenu (zpravidla se bavíme o platbě za 10 namísto 12 měsíců při platbě na rok), přičemž pokud se nyní uživatelé k měsíčnímu předplatnému s ročním závazkem uváží, bude mít vývojář aplikace jistotu příjmu na toto obdobu. Jedná se tedy o výhodné řešení pro obě strany.
Pokud se pak ptáte, jak je to s případným zrušením v průběhu předplatného, je tu jeden docela podstatný háček. Apple sice sám zdůrazňuje, že předplatné bude možné kdykoliv zrušit, avšak s tím, že se pouze zabrání jeho dalšímu prodloužení po uplynutí závazku. Jinými slovy, pokud se upíšete na rok, ten rok si zkrátka doplatíte, jen se pak automaticky neobnoví.
Apple se zároveň snaží předejít zmatkům, které by kolem nové formy předplatného mohly vznikat. Uživatelé tak budou mít přehled o tom, kolik plateb už mají za sebou a kolik jich ještě zbývá, přímo ve svém účtu. K tomu přibydou i notifikace a e-mailová upozornění na blížící se obnovení.
Pro vývojáře je novinka už teď dostupná v nástrojích jako App Store Connect a Xcode, kde ji mohou testovat a připravovat na ostré nasazení. K uživatelům se ale dostane až s vydáním iOS 26.5, které dorazí v následujících týdnech. Zajímavostí je, že novinka nebude při startu dostupná úplně všude. Apple ji plánuje spustit globálně, ale s výjimkou Spojených států a Singapuru. Proč právě tyto dvě země zůstávají stranou, zatím není jasné a Apple to oficiálně nijak nevysvětlil.
Celkově jde o další krok v tom, jak Apple přetváří svůj ekosystém služeb. Předplatné je dnes klíčovým zdrojem příjmů nejen pro samotný Apple, ale i pro vývojáře. A právě podobné změny ukazují, že firma stále hledá nové cesty, jak tenhle model posunout dál a přizpůsobit ho jak uživatelům, tak tvůrcům aplikací. Osobně si pak dokážu představit ještě další vylepšení ve formě možnosti zrušení v rámci ročního závazku kdykoliv, avšak s tím, že měsíce, které by uživatel čerpal za zvýhodněnou cenu, by zkrátka při zrušení do roku doplatil rozdílem zvýhodněného a plného měsíčního předplatného.