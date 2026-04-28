Velké změny na obzoru? Apple zjišťuje, co přidat do Apple TV

Apple zjevně nechce nic ponechat náhodě. Svou streamovací službu Apple TV se snaží neustále posouvat dál a nejnověji si bere na pomoc přímo uživatele. Vybraným předplatitelům totiž rozeslal poměrně obsáhlý dotazník, který má odhalit, jak si platforma ve skutečnosti stojí. A protože byly podobné dotazníky v minulosti předzvěstí změn (a leckdy dané změny nepřímo s předstihem odhalily), určitě je dobré jim věnovat pozornost.
Dotazník, který zabere zhruba čtvrt hodiny, jde překvapivě hodně do hloubky. Apple se v něm totiž neptá jen na to, jestli se vám obsah líbí, ale rozebírá jednotlivé aspekty sledování. Zajímá ho například, jak uživatelé vnímají kvalitu a rozmanitost obsahu, jestli je pro ně důležitá diverzita tvůrců nebo nakolik při výběru sledují ocenění a mediální poprask kolem. Zajímavé jsou i konkrétní formulace. Apple se ptá, jestli jeho obsah působí kulturně relevantně, jestli vyvolává emoce, nostalgii nebo dokáže člověka přimět k zamyšlení. Jinými slovy, nesnaží se jen zjistit, co lidé sledují, ale proč to vlastně sledují.
Poměrně zásadní část dotazníku pak míří na to, co na platformě chybí. Mezi možnostmi se objevují klasické žánry jako krimi, drama nebo horor, ale i trochu překvapivé kategorie jako třeba stand-up comedy, reality soutěže nebo obsah v lokálním jazyce. Velmi výrazně se tu pak objevuje i sport. Právě sportu věnuje Apple samostatnou sekci. Uživatelé mají říct, jak moc sledují konkrétní soutěže jako Premier League, National Football League nebo Major League Baseball, ale třeba i tenis, volejbal nebo basketbal. Nejde přitom jen o samotné přenosy, ale i doprovodný obsah typu analýz, rozhovorů nebo předzápasových studií.
Dotazník se dotýká i dalších detailů, které by vás možná ani nenapadly. Apple v něm například zjišťuje, jak důležitá je pro uživatele dostupnost klasických filmů, nebo jestli vůbec vědí o možnosti sdílení předplatného v rámci rodiny. Na závěr pak přichází klasická otázka, která často řekne úplně nejvíc: co byste na Apple TV změnili nebo přidali.
Zdá se tedy, že Apple hledá další směr, kterým se v rámci své streamovací služby vydat. Apple TV si sice vybudovalo pověst služby s kvalitní originální tvorbou, ale zároveň je dlouhodobě kritizované za menší množství obsahu. A právě kombinace širší nabídky a většího důrazu na sport by mohla být cesta, jak oslovit mnohem širší publikum. Jestli se tyto změny skutečně promítnou do praxe, ukáže až čas. Už teď je ale vidět, že Apple naslouchá víc než kdy dřív. A jak jsem psal už výše, podobné dotazníky v minulosti s předstihem mnohokrát poodkryly karty, kdy přes ně například Apple nepřímo potvrdil záměr odstranit z balení Apple Watch a později i iPhonů nabíjecí adaptéry a tak podobně. V případě Apple TV bych pak s ohledem na dotazník osobně vsadil na více sportu a snahu o větší lokálnost – ať už v rámci dabingu, nebo přímo pořadů určených pro daný trh.