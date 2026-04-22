Apple Vision Pro pomáhá tvořit nové Star Wars

Apple a Star Wars mají za sebou poměrně bohatou historii spolupráce. A tato linka plynule pokračuje i u nejnovějšího filmu, který vtrhne do kin už letos v květnu. Režisér očekávaného snímku The Mandalorian & Grogu, Jon Favreau, se nedávno rozpovídal o tom, jak mu při natáčení pomohl právě jablečný headset Apple Vision Pro.
V rozhovoru na akci CinemaCon v Las Vegas Favreau detailně popsal, jak překvapivě užitečné bylo nasazení tohoto headsetu přímo na place. Režisér zdůraznil jednu zásadní věc. Spotřební technologie pro běžné uživatele (kam spadá herní hardware a právě i Vision Pro) se dnes vyvíjejí mnohem rychlejším tempem než úzce zaměřená a specializovaná filmová technika, u které inovace často váznou. Jak přesně tedy Vision Pro pomáhal oživit populárního Baby Yodu na plátně? Favreau jej využíval jako svůj osobní, přenosný IMAX kinosál. Když točíte film pro tento formát, obyčejný televizní monitor zkrátka nestačí, protože nedokáže zprostředkovat reálné měřítko.
Filmaři proto vyvinuli speciální softwarovou nadstavbu. A právě díky ní si Favreau mohl nasadit Vision Pro a okamžitě se ocitl ve virtuálním IMAX kině. Mohl si tak přesně zarámovat probíhající scénu a vidět zachycený záběr úplně stejně a ve stejném poměru stran, jako ho uvidí diváci v sálech.
Podle mě je to hezká ukázka toho, jak moc se prolínají hranice mezi špičkovými nástroji pro Hollywood a zařízením, které si může koupit běžný smrtelník. Pokud se tak chystáte na nového Mandaloriana do kina, můžete mít na paměti, že spoustu z těch dechberoucích záběrů ladil režisér právě přes Apple Vision Pro.