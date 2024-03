Máme Apple Vision Pro a tady jsou naše první dojmy

Neuběhl ještě ani rok od chvíle, kdy jsem měl možnost přímo v Apple Parku pod dohledem Tima Cooka poprvé spatřit Vision Pro. Od toho okamžiku jsem se nemohl dočkat momentu, kdy si headset nasadím na hlavu a otestuji, jak funguje a co vše umí. Dnes konečně nastal ten den a můj Vision Pro je konečně tu a my se tak můžeme podívat na první dojmy.

První, co bude každého zajímat, je, jak je na tom samotná hmotnost Vision Pro. Samozřejmě jsem obrovský chlap, ale v mém případě hmotnost zařízení jako takového vůbec nevnímám a nijak mi nepřekáží. Naopak když si headset zkoušela žena, té již byla hmotnost trošku na obtíž, ale i když váží 50 kilogramů, rychle si na ni zvykla a v pohodlném používání jí nijak nebránila.

Usazení na tváři je pohodlné a stahování pomocí otočného mechanismu velmi jednoduché. Zkrátka Vision se díky přední části, která je měkká, a otočnému mechanismu dokonale přizpůsobí vaší tváři.

Překvapilo mě, jak moc reaguje Vision Pro na světlo. Čím lepší světlo, tím kvalitnější a jasnější obraz nabízí. Naopak v případě šera (stačí být v domě, kam nesvítí slunce) vidíte mírné artefakty na obraze. Není to nic nesnesitelného, ale zkrátka tam jsou a vy se s tím musíte chtě nechtě smířit. Na přímém slunci žádné artefakty nejsou a vše je naprosto dokonale ostré a jasné. Zkrátka vidíte téměř stejně jako bez Vision Pro. Ovládání je neskutečně intuitivní a naučíte se jej za pár vteřin. Snímání očí nemá, co se preciznosti týká, obdoby.

Co se týká samotného visonOS, ten reaguje rychle a odezva prakticky na cokoli je stejně rychlá jako když spustíte aplikaci na iPhone 15 Pro. Je však důležité si uvědomit, že Vision Pro je samostatné zařízení, které sice lze nějakým způsobem propojit s Macem a mít v něm rozšířenou plochu, ovšem nejedná se nikdy o zařízení, kterým lze například Mac ovládat. O tom se však více rozepíšu až v recenzi.

Co se software týká, je nutné říct, že aplikací a věcí, které můžete aktuálně s Vision Pro dělat, není příliš mnoho. Ty základní jako prohlížet web, „teleportovat se“ na různá místa nebo si prohlížet fotky a videa jsou úžasná, ale brzo vás omrzí. To. co mi již po prvních hodinách používání chybí, je interakce z okolím. Vision Pro neumí interagovat s ničím a to ani třeba s iPhonem. Tak nějak čekáte, že když se podíváte na text psaný anglicky, uvidíte jej v češtině. Když otevřete okno a podíváte se ven, zobrazí se vám teplota a předpověď počasí. Bohužel nic z toho se nekoná a vy tak musíte stále zapínat jednotlivé aplikace.

Na to, co vše Vision Pro umí nebo neumí, na výdrž baterie, zpracování a vše ostatní se podíváme v samostatném článku recenze Vision Pro, který již brzy vyjde na Letem světem Applem. Pokud vás cokoli zajímá a chcete se to dozvědět v recenzi, napište otázky pod tento článek.