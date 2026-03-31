WhatsApp kopíruje Apple. AI vám nově napíše zprávy za vás a přidá i další vychytávky

Pokud někoho u používání Apple Intelligence vytáčí automatické odpovědi v iMessage, máme pro tyto uživatele špatnou zprávu. Do WhatsAppu totiž v rámci funkce Writing Help dorazí podobná novinka. Původně nástroj sloužil pouze k přeformulování zpráv. Nyní však dokáže generovat celé odpovědi na základě kontextu konverzace. Nově tak budou moct uživatelé posílat fráze vytvořené AI. Meta tvrdí, že i když tuto funkci použijete, veškeré vaše konverzace zůstanou soukromé a šifrované.
AI se nově pustí i do úprav fotografií přímo v chatu. Uživatelé budou moct odstraňovat rušivé objekty, měnit pozadí nebo aplikovat nové styly. Změnou prošly i nálepky, které aplikace automaticky navrhuje během psaní emoji, aby je bylo možné okamžitě vyměnit.
Praktickou novinkou pro majitele iPhonů bude podpora dvou aktivních účtů současně, což byla dosud výsada Androidu. Nyní tak půjde v jedné aplikaci přepínat například mezi soukromým a pracovním číslem. Vylepšení se dočkala i správa úložiště. Nově půjde mazat přílohy ze zpráv, aniž by došlo k odstranění celé historie chatu. To oceníte zejména v situacích, pokud budete chtít zachovat text, ale potřebujete uvolnit místo zabrané videi a obrázky.
Jelikož WhatsApp tak často nepoužívám, nechávají mě tyto novinky poměrně v klidu. Je ale velmi zajímavé sledovat, že když už si myslíte, že je aplikace hotová, vývojáři vždy přijdou s něčím, čím aplikaci vylepší. jaký komunikátor používáte vy?