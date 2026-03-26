WhatsApp ladí hlasové zprávy do stylu iOS 26

WhatsApp se v nejnovější beta verzi se zaměřuje na přehrávač hlasových zpráv. Podle informací ze serveru WABetaInfo se v kódu objevily odkazy na přepracovanou lištu přehrávání, která plně přebírá design Liquid Glass.
Hlasovky v plovoucím okně
Aktuálně to ve WhatsAppu funguje tak, že když si pustíte hlasovou zprávu a odejdete z chatu, v horní části obrazovky se objeví pruh se základními ovládacími prvky. Ten ale v novém vizuálním stylu iOS působí poněkud zastarale a „těžce“. Nová verze přehrávače má být úplně přepracovaná. Díky efektu skla bude lišta jemně propouštět barvy a tvary obsahu pod sebou, což zajistí, že ovládací prvky nebudou vizuálně rušit zbytek rozhraní.
Kromě estetiky se mírně upraví i rozložení prvků. Na levé straně uvidíte profilovou fotku odesílatele a jeho jméno. Pravá strana zůstane vyhrazena pro tlačítka pozastavení nebo ukončení přehrávání. Celý prvek má působit lehčeji a lépe zapadat do celkové estetiky jablečného operačního systému.
I když uživatelské rozhraní Liquid Glass začal WhatsApp testovat už loni na podzim, k běžným uživatelům se dostává pomalu. Mnozí z nás tak stále vidí starou verzi aplikace. Nový přehrávač hlasovek je zatím ve fázi vývoje a není dostupný ani pro většinu beta testerů v programu TestFlight. Jde však o jasný signál, že Meta chce aplikaci co nejvíce sblížit s nativním vzhledem iOS 26, než tento velký vizuální update uvolní pro všechny.