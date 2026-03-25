Instagram konečně umožní měnit pořadí fotek v karuselu i po zveřejnění

Populární sociální síť Instagram nově přišla s funkcí, na kterou uživatelé čekali opravdu dlouho. Nově totiž umožní měnit pořadí fotografií a videí v karuselovém příspěvku i po jeho zveřejnění. Pokud jste někdy publikovali sérii snímků a až poté zjistili, že jeden obrázek měl být úplně jinde, víte, jak nepříjemná situace to dosud byla.
Dříve totiž existovalo v zásadě jen jedno řešení – příspěvek smazat a nahrát znovu ve správném pořadí. To znamenalo ztrátu lajků, komentářů i dosahu. Právě proto patřila možnost dodatečné úpravy karuselu mezi nejčastěji požadované funkce.
Úprava pořadí přímo v editaci příspěvku
Novinka funguje poměrně jednoduše a je schovaná v klasické nabídce pro úpravu příspěvku. Jakmile otevřete již publikovaný karusel, můžete jednotlivé snímky nebo videa přeskládat podobně, jako když je řadíte při vytváření příspěvku. Stačí klepnout na karuselový příspěvek, přejít do režimu úprav, prstem podržet jednu z fotografií nebo videí a přetažením upravit pozici. Po uložení změn se pořadí v příspěvku okamžitě aktualizuje. V době psaní tohoto článku u mě nicméně aktualizace zatím nebyla k dispozici. Stejně jako u většiny novinek na Instagramu totiž i tady platí, že se funkce uvolňuje postupně. Někteří uživatelé ji uvidí hned po aktualizaci aplikace, jiní si budou muset pár dní počkat.
Pokud tedy možnost změny pořadí ve vašem účtu zatím nevidíte, není to chyba aplikace. Instagram podobné funkce tradičně rozšiřuje ve vlnách, takže se pravděpodobně objeví během následujících dní. Na první pohled jde o drobnost, ale při práci se sociálními sítěmi je to velmi praktická funkce. Karusel totiž často funguje jako malý příběh. První fotografie musí zaujmout, další rozvíjí obsah a poslední snímek může být například výzvou k akci. Pokud se pořadí pokazí, celý příspěvek může působit zmateně. Mně osobně se to stalo několikrát při přípravě příspěvků, kdy jsem měla připravených třeba šest fotek z akce a až po zveřejnění jsem zjistila, že ta nejdůležitější skončila až někde uprostřed. Dosud to znamenalo jediné: smazat a začít znovu.