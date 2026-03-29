Odesláno teď, doručeno později: Jak naplánovat odeslání iMessage

Aplikace Zprávy na iPhonu nabízí řadu funkcí, které nejsou na první pohled vidět, ale v praxi dokážou ušetřit spoustu starostí. Jednou z nich je možnost naplánovat odeslání zprávy na pozdější čas. Pokud tedy nechcete něco zapomenout – třeba narozeninové přání, připomínku kolegovi nebo zprávu, kterou nechcete posílat pozdě večer – můžete ji napsat dopředu a iPhone ji odešle přesně ve chvíli, kterou nastavíte.
Osobně tuto funkci používám hlavně ve chvílích, kdy mě něco napadne večer nebo v noci. Místo toho, abych někomu psala ve chvíli, kdy už pravděpodobně spí, zprávu si připravím a nastavím odeslání třeba na ráno. Je to drobnost, ale právě takové drobnosti dělají používání telefonu o něco pohodlnější.
Jak naplánovat odeslání zprávy v iMessage
- Otevřete aplikaci Zprávy
- Vyberte konverzaci nebo začněte novou
- Napište text zprávy
- Klepněte na symbol + vedle pole pro psaní
- Zvolte možnost Odeslat později
- Nastavte datum a čas odeslání
- Potvrďte naplánování zprávy
Zpráva pak zůstane připravená v konverzaci a iPhone ji odešle automaticky ve zvolený čas. Nemusíte už nic hlídat ani myslet na to, že jste chtěli něco napsat později. A právě v tom je kouzlo téhle funkce – nenápadně vám pomůže nezapomenout na věci, které by jinak snadno zapadly.