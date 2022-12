iPhone nefunguje iMessage: 5 tipů, jak tento problém vyřešit

Vypněte a znova zapněte

Jestliže systémy a služby od Applu běží v pořádku a není evidovaný žádný problém, tak se můžeme pustit do prvních úkonů. V případě, že vám iMessage na iPhonu nefunguje, tak prvně můžete udělat to nejjednodušší, čímž je vypnutí a zapnutí iMessage. osobně se mi však kromě iMessage v případě problémů osvědčilo provést společně také deaktivaci a opětovnou aktivaci FaceTime, což tedy mohu doporučit. Pro provedení těchto úkonů přejděte do Nastavení → Zprávy, kde deaktivujte iMessage, a poté do Nastavení → FaceTime, kde deaktivujte FaceTime. Následně pár minut počkejte, a poté postupně iMessage a FaceTime znova zapněte.