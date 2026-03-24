Zavřít reklamu

Apple vydal HomePod OS 26.4, visionOS 26.4 a tvOS 26.4 pro všechny

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

Apple dnes kromě iOS, iPadOSmacOS vypustil i další várku aktualizací pro svá „vedlejší“ zařízení. Na řadu se tak dostal HomePod OS 26.4, visionOS 26.4 i tvOS 26.4, přičemž ve všech případech jde o čtvrté větší updaty od loňského vydání systémů.

Začněme u HomePodu, kde se žádné velké novinky nekonají. Verze 26.4 dorazila zhruba měsíc po předchozí aktualizaci a podle Applu přináší hlavně zlepšení výkonu a stability. Jinými slovy klasika, kterou sice na první pohled neuvidíte, ale o to důležitější je pro bezproblémový chod. Aktualizace se standardně instaluje automaticky, pokud to ale nemáte zapnuté, najdete ji v aplikaci Domácnost v nastavení domácnosti pod položkou aktualizací softwaru.

Zajímavější je to u visionOS 26.4 pro Apple Vision Pro. Ten přidává nejen opravy chyb a bezpečnostní vylepšení, ale také pár funkcí, které dávají větší smysl i v praxi. Spatial Audio se nově spouští rychleji v prostředích, která už headset zná, protože si pamatuje jejich akustiku. Nechybí ani podpora AirPods Max druhé generace a balíček osmi nových emoji, které Apple teď postupně tlačí napříč všemi systémy. Instalace probíhá přímo v nastavení headsetu, jen je potřeba ho během aktualizace sundat, přičemž průběh sledujete na vnějším EyeSight displeji.

Vstoupit do galerie

A pak je tu tvOS 26.4, který přece jen přináší pár viditelnějších změn. Apple do aplikace TV přidal novou sekci Genius Browse, která vám má pomoci s objevováním obsahu napříč kategoriemi podle vašich preferencí. Zároveň definitivně mizí samostatné aplikace iTunes Movies a iTunes TV Shows, jejichž konec Apple naznačoval už delší dobu. S tím souvisí i konec wishlistů, které je potřeba převést do seznamu ke sledování v aplikaci Apple TV.

Menší, ale praktické změny se pak týkají i titulků, které jdou nově snadněji přizpůsobit, a nastavení zvuku, kde přibyla možnost kontinuálního audio připojení přes HDMI. Stejně jako u ostatních systémů si update stáhnete přes Nastavení, případně se nainstaluje automaticky, pokud to máte povolené. Celkově jde o typickou „udržovací“ várku aktualizací, která sice nepřináší žádné velké revoluce, ale postupně ladí detaily napříč celým ekosystémem. A přesně v tom je Apple dlouhodobě nejsilnější.

Zdroj
Diskuze

Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.