Unikly fotky vzácného prototypu iPhonu 15 Pro! Odhalují zrušená haptická tlačítka

Pokud patříte mezi milovníky Apple prototypů, následující řádky a snímky vás určitě zaujmou. Na sociální síti X totiž začaly kolovat fotografie extrémně vzácného prototypu iPhonu, který potvrzuje řadu věcí, o kterých se dříve jen spekulovalo.
Konkrétně jde o vývojovou verzi iPhone 15 Pro ve fázi EVT, tedy poměrně rané fázi testování ještě před finální výrobou. Podle autora příspěvku byl tento konkrétní kus vyroben zhruba půl roku před oficiálním představením a některé jeho komponenty pochází už z února daného roku.
To hlavní, co na něm ale poutá pozornost, jsou tlačítka. Prototyp totiž využívá haptická tlačítka pro ovládání hlasitosti, která Apple nakonec do finální verze vůbec nenasadil. Interně měla nést označení „Project Bongo“ a pokud náš magazín čtete dlouhodobě, určitě si na dobu, kdy se s tímto prvkem na iPhonech počítalo, pamatujete. Právě tato drobnost teď znovu rozvířila debatu o tom, že Apple měl s tímto řešením mnohem větší plány, než se nakonec zdálo.
Poměrně zajímavé je pak to, že podle majitele prototypu působí tlačítka příjemně a při běžném používání je od klasických téměř nerozeznáte. Rozdíl od klasického fyzického řešení se projeví až ve chvíli, kdy „zamrznou“, což je zřejmě jeden z důvodů, proč Apple nakonec z tohoto řešení couvl. Měla to totiž být údajně právě nižší spolehlivost, která nakonec Apple přiměla k odpískání tohoto plánu.
Zajímavostí je i samotný software. Prototyp iPhonu 15 Pro totiž běží na interní verzi iOS 18.4.1, což naznačuje, že podobná zařízení Apple interně využíval poměrně dlouho. Celý únik tak jen potvrzuje, že Apple měl s haptickými tlačítky pro hlasitost zcela konkrétní plány a i když je u iPhonu 15 Pro nakonec odpískal, není vůbec vyloučené, že se k nim v budoucnu vrátí. Podobné prototypy totiž často ukazují věci, které sice v dané generaci neprojdou, ale o to větší šanci mají na comeback o pár let později.