Chystal Apple vesmírně černý Vision Pro? Nový únik fotek prototypu to naznačuje!

Apple Vision Pro
Jiří Filip
Přestože jsme se před pár týdny dočkali představení už druhé iterace jablečného headsetu Apple Vision Pro, stále je k dostání jen v jedné barevné variantě. Tou je klasická stříbrná, která sice působí vizuálně velmi pěkně, nicméně někteří uživatelé volají po tom, aby si mohli headset pořídit i v tmavé verze. O to víc zaujaly nedávné informace spolehlivého reportéra Marka Gurman z Bloombergru o tom, že Apple chystá novou barevnou variantu Vision Pro, k jejímuž odhalení má dojít ještě do konce letoška. Tak se sice nestalo, věrohodný leaker Sonny Dickson však sdílel před pár hodinami na svém účtu na X fotky části pásku k Vision Pro v černé barevné variantě s tím, že se jedná o prototyp, se kterým Apple reálně kalkuloval. Proč k jeho realizaci nedošlo můžeme ale jen hádat.

Apple Vision Pro Space Black 1 Apple Vision Pro Space Black 1
Apple Vision Pro Space Black 2 Apple Vision Pro Space Black 2
Jak můžete na dvojici snímků výše vidět, černé koncovky, které jsou k headsetu připojené, jsou natolik tmavé, že svým odstínem odpovídá 1:1 klasické černé využívané třeba pro řemínky pro Apple Watch či kryty pro iPhony. Právě s ohledem na tento fakt se zdá být poměrně pravděpodobné, že i plánovaná tmavá verze Vision Pro neměla být jen mírně tmavší stříbrná, jak Apple v minulosti zkusil u některých produktů v čele s MacBooky Air, ale skutečně tmavá ve stylu Space Black MacBooků Pro. A  je docela škoda, že v takovéto verzi nakonec headset nedorazil, protože by vypadal vskutku dobře. Doufejme tedy, že se tak stane alespoň při jeho další generaci.

vision pro popruh vision pro popruh
vision pro baterie vision pro baterie
vision celenka vision celenka
vision pro baterka vision pro baterka
Apple vision pro Apple_vision_pro
apple vision pro sluchatka apple vision pro sluchatka
vision pro vision_pro
vision pro apple vision pro apple
