Chystal Apple vesmírně černý Vision Pro? Nový únik fotek prototypu to naznačuje!

Přestože jsme se před pár týdny dočkali představení už druhé iterace jablečného headsetu Apple Vision Pro, stále je k dostání jen v jedné barevné variantě. Tou je klasická stříbrná, která sice působí vizuálně velmi pěkně, nicméně někteří uživatelé volají po tom, aby si mohli headset pořídit i v tmavé verze. O to víc zaujaly nedávné informace spolehlivého reportéra Marka Gurman z Bloombergru o tom, že Apple chystá novou barevnou variantu Vision Pro, k jejímuž odhalení má dojít ještě do konce letoška. Tak se sice nestalo, věrohodný leaker Sonny Dickson však sdílel před pár hodinami na svém účtu na X fotky části pásku k Vision Pro v černé barevné variantě s tím, že se jedná o prototyp, se kterým Apple reálně kalkuloval. Proč k jeho realizaci nedošlo můžeme ale jen hádat.
Fotogalerie
Jak můžete na dvojici snímků výše vidět, černé koncovky, které jsou k headsetu připojené, jsou natolik tmavé, že svým odstínem odpovídá 1:1 klasické černé využívané třeba pro řemínky pro Apple Watch či kryty pro iPhony. Právě s ohledem na tento fakt se zdá být poměrně pravděpodobné, že i plánovaná tmavá verze Vision Pro neměla být jen mírně tmavší stříbrná, jak Apple v minulosti zkusil u některých produktů v čele s MacBooky Air, ale skutečně tmavá ve stylu Space Black MacBooků Pro. A je docela škoda, že v takovéto verzi nakonec headset nedorazil, protože by vypadal vskutku dobře. Doufejme tedy, že se tak stane alespoň při jeho další generaci.